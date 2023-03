Domenica 12 Marzo 2023, 15:36

Botte a ulla mamma di un alunno intervenuta per difendere il figlio, bidello finisce sotto processo per percosse e lesioni. I fatti risalgono al 19 ottobre del 2021, quando l'uomo, un 47enne residente a Piedimonte Matese mentre si trovava in servizio in una scuola elementare del capoluogo ciociaro, aveva rimproverato un alunno perché aveva avuto comportamenti poco corretti all'interno dell'istituto scolastico. Troppo esuberante e troppo indisciplinato rischiava di farsi male. Per tale motivo il bidello lo aveva redarguito in maniera energica dicendogli che era un maleducato.

A suo dire all'interno della scuola doveva avere un comportamento più corretto e rispettoso. In più occasioni, a detta del collaboratore scolastico aveva ripreso il ragazzino "terribile" perché indisciplinato. Quella volta però era stato più duro del solito perché l'alunno incurante del rimprovero aveva continuato a non ascoltare l'assistente scolastico. Quando però il ragazzino è tornato a casa ha raccontato alla madre quello che era accaduto e che il bidello gli aveva dato del maleducato.

La donna, una quarantenne residente nel capoluogo, molto risentita dalle parole che l'uomo aveva usato nei confronti del suo bambino, il giorno dopo si è recata a scuola per dire al 47enne che non avrebbe più dovuto permettersi di usare certi toni e certe parole con il figlio. Secondo quanto riferito dall'imputato, lui aveva cercato in tutti i modi di far capire alla signora che il suo "pargolo" non era quello stinco di santo che le voleva far credere e che si rivolgeva nei suoi confronti in modo sempre molto sgarbato. La discussione però è degenerata al punto che dalle parole grosse il bidello è passato alle maniere pesanti in un impeto d'ira infatti ha spintonato la donna scaraventandola per terra.

La signora a causa di quell'aggressione è stata accompagnata presso il vicino pronto soccorso. I medici che l'hanno visitata hanno stilato una prognosi di dieci giorni. Inutile dire che la mamma del bimbo terribile ha fatto scattare la denuncia nei confronti del bidello per lesioni e percosse. A conclusione delle indagini il collaboratore scolastico che va detto, anche lui ha denunciato la donna per percosse, è finito sotto processo. Nei prossimi giorni l'uomo dovrà comparire alla sbarra. La signora che si è costituita parte civile sarà rappresentata dall'avvocato Antonio Ceccani.