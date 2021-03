10 Marzo 2021

Indagato per omicidio stradale plurimo : Agostino Alessandrina un medico dell’esercito residente a Viterbo finisce davanti al giudice per le udienze preliminari. L’uomo è accusato di aver provocato la morte di Estella e Camilla Aversa rispettivamente mamma e figlia residenti a Ceccano di 47 e 18 anni. L’udienza davanti al gup del tribunale di Frosinone è stata fissata per il prossimo 21 aprile . La tragedia come si ricorderà si è consumata il 24 maggio del 2019 in via Guglietta Valla fratta in territorio di Prossedi. Mamma e figlia che risiedevano a Ceccano e che viaggiavano su una Ford Fiesta, stavano rientrando da Latina dove la donna si era recata per un appuntamento di lavoro. Quel giorno la figlia che aveva compiuto da poco la maggiore età aveva deciso di accompagnare la madre in questo viaggio. . La ragazza si trovava al lato passeggero, nel sedile posteriore un’amica di Camilla che in quei giorni si trovava ospite a casa della giovane . All’improvviso lo schianto. La Ford Fiesta alla cui guida si trovava Estella si era andata a scontrare frontalmente con una Audi D 50 condotta dall’ufficiale medico dell’esercito . Dalle indagini effettuate dai consulenti tecnici della procura la vettura avrebbe invaso la corsia opposta subito dopo aver effettuato una curva. Nel terribile impatto mamma e figlia erano morte sul colpo. L'unica che respirava ancora era l'amica di Camilla. La giovane era riuscita miracolosamente a salvarsi. Agostino Alessandrina che operava oltre al policlinico militare del Celio di Roma anche presso gli ospedali di Bercolle e Tarquinia nel viterbese in qualità di anestesista e rianimatore, aveva riportato serie lesioni. I medici del 118 lo avevano trasportato presso il policlinico Umberto I di Roma dove era rimasto degente per quasi un mese. A seguito di quei due decessi era stata aperta un’inchiesta. La procura ha richiesto una perizia cinematica. E proprio da questa sarebbe emerso che l’ufficiale medico viaggiava a 86, 5 chilometri orari in un tratto di strada dove non avrebbe potuto superare i 60. Sempre dalla perizia sarebbe emerso che la Ford Fiesta, subito dopo lo schianto aveva arretrato per oltre sette metri prima di ribaltarsi e finire in un dirupo. L’avvocato Giampiero Vellucci che difende Alessandrina insieme all’avvocato Angelo Pincivero ha dissentito su quanto emerso dalla consulenza del tecnico incaricato dalla procura in quanto a suo dire sarebbero state evidenziate delle conclusioni che non collimerebbero con quello che avrebbe fatto emergere il consulente di parte. A cominciare dall’eccesso di velocità. Secondo il legale l’aver sforato di 10 chilometri la velocità consentita non avrebbe inciso in maniera determinante sull'epilogo del sinistro stradale. Spetterà adesso ai difensori dimostrare davanti al giudice per le indagini preliminari l’infondatezza delle accuse . I familiari di Camilla ed Estella Aversa si sono costituiti parte civile tramite l’avvocato Giampietro Baldassarra.