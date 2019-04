Maltrattato dall'ex mogie e dal figlio, i carabinieri lo salvano: due denunce

Sessant'anni lei, ventitré il figlio, erano diventati l'incubo di un 58enne che, insultato, maltrattato, minacciato e picchiato, era stato costretto ad allontanarsi da casa. È successo in Vico nel Lazio, dove i carabinieri, al termine delle indagini scattate dopo la denuncia dell'uomo, hanno denunciato in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia l'ex moglie e il figlio già noto per lesioni, atti persecutori, stupefacenti e ingiuria.



Dagli accertamenti è emerso come, da settembre 2017, in tempi diversi, la 60enne e il 23enne maltrattassero, insultassero, minacciassero e aggredissero fisicamente la vittima, anche una volta trasferitosi. © RIPRODUZIONE RISERVATA