Maltempo, tempesta di fulmini nel cassinate: tetti abbattuti e contatori del gas in tilt

E' in corso un intervento nella zona di Corso Garibaldi a Pontecorvo per una fuga di gas causata da un fulmine che si è abbattuto nella zona: diversi contatori del gas sono andati in tilt con la fuoriuscita incontrollata del gas. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e ora si attendono i tecnici della rete di distribuzione.

Sempre un fulmine ha danneggiato il tetto di una casa disabitata nella Valle del Santi, a Sant'Andrea del Garigliano. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco assieme ai carabinieri del capitano Scolaro.

Il centro operativo della protezione civile regionale, nella giornata di ieri, ha emanato un avviso di criticità legata al maltempo di colore arancione per l'intera provincia di Frosinone. La maggior parte dei sindaci ha attivato il centro operativo di protezione comunale invitando i cittadini a fare molta attenzione sulle strade, soprattutto in prossimità dei corsi d'acqua.