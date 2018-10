© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scuole chiuse, domani , nei tre grossi centri della Ciociaria: Frosinone, Sora e Cassino.Il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, ha disposto la proroga della chiusura delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado aventi sede nel capoluogo per la giornata di martedì 30 ottobre. Il provvedimento è stato emesso dopo una riunione straordinaria del Coc, tenutasi in tarda serata, resasi necessaria a seguito del rilievo di criticità per la circolazione stradale, anche a causa di fusti arborei in prossimità delle carreggiate, oltre che dell'esondazione del fiume Cosa in zona via Caio Mario e via Fontana Unica. È stata inoltre, considerata la necessità di verificare la sussistenza di condizioni ottimali, sotto il profilo della sicurezza, all’interno di tutti gli istituti di istruzione, di carattere primario, secondario e universitario, presenti sul capoluogo, prima della definitiva riapertura, prevista per la giornata di mercoledì 31.