Novembre da record: dall'inizio del mese non ha smesso di piovere nemmeno per un giorno

Dal primo novembre ad oggi non c'è stato un un giorno in cui non ha piovuto. Diciannove giorni consecutivi di pioggia, un record nella storia meteologica del capoluogo. A diffondere il dato è la Stazione Meteo Comunale, diretta da Maurizio Cruciani, in base ai cui calcoli dall'inizio del mese è stato «cumulato parziale di 328 litri di acqua per metro quadrato, siamo quindi a pochi mm di pioggia dal secondo record di 335mm caduti nel Novembre 2014 e circa 100mm in meno rispetto al record principale del 2010 con 438mm».

Ciò che rende unico il mese il novembre 2019, spiega Cruciani, «è la continuità della precipitazione che attualmente indica il record dei giorni consecutivi di pioggia, ossia, senza mai avere pausa asciutta >= 24 ore». © RIPRODUZIONE RISERVATA