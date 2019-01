Ultimo aggiornamento: 20:33

Primi fiocchi di neve su Fiuggi e l'Alta Ciociaria. In particolare sugli Altipiani di Arcinazzo.Ma il sindaco di Fiuggi, Baccarini dice: "Per ora nessun provvedimento". Dunque le scuole resteranno aperte.I primi fiocchi, comunque, non hanno creato al momento alcuna difficoltàIntanto Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal mattino di domani, giovedì 24 gennaio 2019 e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio: venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali. Mareggiate lungo le coste esposte. Il Centro Funzionale Regionale ha pertanto emesso un bollettino con attenzione per vento su tutte le zone di allerta del Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l’allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza.