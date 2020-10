Frosinone: bus travolto da frana a San Biagio, auto trascinata nel fiume dopo crollo di un ponte a Picinisco

Paura nella prima mattinata a Picinisco, in provincia di Frosinone, dove c'è stata una frana che causato il crollo di un ponte per il maltempo. Un'auto è finita nelle acque ma per fortuna non ci sono stati feriti o dispersi. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Cassino. Altri allagamenti ci sono stati in tutto il cassinate.

Problemi e danni anche in Valcomino dove è esondato il fiume Melfa ad Atina. C completamente allagato il Circolo Ipico. Paura nella notte dove lo staff ha dovuto mettere in sicurezza i cavalli in pericolo nei box completamente allagati. I campi di gara e di allenamento sono stati invasi dall’acqua del fiume. Dammi per centinaia di migliaia di euro. Pesanti disagi anche nella vicina Casalvieri dove le forti raffiche di vento hanno scaraventato a decine di metri di distanza ombrelloni ed arredi delle abitazioni

Ultimo aggiornamento: 10:57

