Maltempo, crolla una parte del tetto della foresteria della Certosa di Trisulti

Crollato il tetto della foresteria della Certosa di Trisulti. Nuovi guai per il monastero benedettino di Collepardo, dopo la recente revoca della concessione alla fondazione Dignitatis Humanae Institute . Le abbondanti piogge di questi giorni hanno fatto cedere una parte del tettto sotto il quale si trova una parte della biblioteca nazionale.L'area interessata dal crollo non fa parte di quella concessata e ora revocata alla DHI, ma rientra nelle competenze del Ministero dei Beni Culturali. Sul posto anche il sindaco Mauro Bussiglieri per un sopralluogo.