Ultimo aggiornamento: 10:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sua auto stava per essere totalmente sommersa dall'acqua piovana e loro, senza esitazione, l'hanno tirata fuori. Messa in Salvo.E' successo ad Ausonia dove il Capitano Tamara Nicolai comandante della compagnia dei carabinieri di Pontecorvo e il Luogotenente Mario Testa del nucleo comando sono intervenuti sulla Ausente dove un'auto con all'interno una donna, stava per essere sommersa dall'acqua che aveva allagato la strada.Si sono immersi completamente nell'acqua e reggendosi ad una corda ,vista la corrente molto forte, con l'aiuto di un volontario della protezione civile che è sopraggiunto con un trattore, hanno recuperato la donna prima che il veicolo venisse completamente allagato.Subito dopo si sono rectai al Presidio Ambulatoriale Territoriale di Pontecorvo, qui è stata riscontrata loro ipotermia e giudicati guaribili in 3 e 5 giorni.