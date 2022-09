Maltempo, allerta sulle strade in Ciociaria: il monitoraggio della protezione civile

Il centro operativo della protezione civile regionale, nella giornata di ieri, ha emanato un avviso di criticità legata al maltempo di colore arancione per l'intera provincia di Frosinone. La maggior parte dei sindaci ha attivato il centro operativo di protezione comunale invitando i cittadini a fare molta attenzione sulle strade, soprattutto in prossimità dei corsi d'acqua.

Per il momento, soprattutto nel Cassinate, ci sono stati piccoli allagamenti sulle strade. I vigili del fuoco del comando provinciale non hanno ricevuto particolari richieste d'intervento. E' in corso un intervento nella zona di Corso Garibaldi a Pontecorvo per una fuga di gas che, al momento, non è chiaro se sia collegata al maltempo.