Una trentina di persone tra insegnanti, personale scolastico e alunni della scuola primaria di Serrone si sono sentiti male dopo aver consumato il pasto servito lunedì scorso alla mensa scolastica. Hanno accusato i sintomi tipici dell'intossicazione alimentare: coliche, diarrea, vomito e nausea.

Un'insegnante e due alunni sono dovuti ricorrere persino alle cure ospedaliere. «Non possono che essere state le polpette di carne di maiale» racconta un adulto intossicato. Con le polpette e i piselli è stata servita una pasta al pomodoro ma è sulla carne che si concentrano i sospetti maggiori.

«Al primo morso racconta il malcapitato ho avvertito subito che c'era qualcosa che non andava, si sentiva l'odore forte della carne di maiale cruda. Ho continuato a mangiarla perché avevo fame». La sera, però, ha cominciato ad avere mal di pancia che si è intensificato durante la notte. «Ho temuto di dovermi recare al pronto soccorso tanto erano forti i disturbi».

All'ospedale di Tivoli sono stati visitati e curati due fratelli, un maschio e una femmina, entrambi alunni della primaria; anche loro avevano mangiato alla mensa scolastica. Il bambino, in particolare, di quelle polpette ne avrebbe mangiate una doppia porzione. Tra gli adulti ha avuto la peggio un'insegnante, che soffre già di problemi intestinali, recatasi al pronto soccorso di Frosinone per delle forti coliche.

Il bilancio, per ora, si sarebbe fermato a una trentina di persone tra le novanta circa che hanno consumato il pranzo lunedì, ma in molti hanno avuto almeno un leggero mal di pancia «Per fortuna termina il racconto del malcapitato tanti bambini non hanno proprio assaggiato il secondo. Chissà quali

Per fare luce sulla vicenda si è mossa subito l'amministrazione comunale di Serrone.

Il Comune ha chiesto gli accertamenti della Asl

Ad avvisare la Asl di Frosinone di quanto accaduto alla mensa della scuola primaria di è stato il sindaco del Comune montano, Giancarlo Proietto: «Nella mattina di ieri ha scritto ieri Proietto sulla pagina Facebook del Comune - ci sono state segnalate alcune situazioni di problematiche intestinali sia di bambini che di insegnanti.

Al fine di tutelare la salute pubblica e in particolare quella dei nostri alunni e dei loro insegnanti, il Comune di Serrone, attraverso la responsabile del servizio, ha immediatamente avvisato la Asl per le verifiche e gli approfondimenti del caso. Al centro dell'attenzione del sindaco e di ogni componente dell'amministrazione, così come del personale comunale ha precisato Proietto - è solo ed esclusivamente la salute pubblica dei bambini e di chiunque interagisca con la scuola. E verrà garantito il massimo rigore e la massima determinazione promette il primo cittadino - affinché si possa avere rapidamente un riscontro sulle criticità verificatesi e affinché non si verifichino nuovamente»