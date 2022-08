Mercoledì 3 Agosto 2022, 08:09 - Ultimo aggiornamento: 08:14

Malore al lavoro: muore un trentacinquenne. La tragedia è avvenuta ieri - 2 agosto - poco prima dell'ora di pranzo ad Alatri nella zona di Chiappitto, dove ci sono le attività sportive cittadine e diverse attività commerciali. E proprio una di queste, un ingrosso di materiale per l'edilizia, è diventata teatro del triste episodio che ha portato alla morte di un giovane lavoratore. F.F.: ha accusato un malore e si è accasciato all'improvviso. Compreso subito che si trattasse di una emergenza, i presenti hanno allertato i soccorsi che nel giro di qualche minuto sono arrivati sul posto che si trova a pochissimi minuti dall'ospedale San Benedetto.

Assieme ad una autoambulanza e all'auto medica sono arrivati anche i carabinieri, anche in questo caso la caserma dista circa due chilometri dal luogo del fatto. Inutili, tuttavia, i tentativi di soccorrere e rianimare il giovane che, pare presentasse segni riconducibili ad un grave ed improvviso malore a livello cerebrale, anche se questo particolare potrà essere chiarito solo dall'eventuale autopsia. I carabinieri, per capire bene come fossero andate le cose, pare abbiano anche visionato i video del circuito di sorveglianza, mentre i sanitari constatavano il decesso tra lo sconforto dei colleghi e dei titolari dell'attività. La notizia ha fatto subito il giro della città perché la zona di Chiappitto è la più frequentata e di passaggio; tante persone, infatti, si sono radunate davanti l'attività per capire cosa stesse succedendo.

An. Tag.

© RIPRODUZIONE RISERVATA