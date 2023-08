Un uomo di 87 anni è morto a Giuliano di Roma, mentre si trovava su un terreno di sua proprietà. Non vedendolo rientrare in casa, a Ceccano, i familiari hanno dato l'allarme. Le loro preoccupazioni, purtroppo, erano fondate. Quando il personale dell'Ares 118 è arrivato, per lui non c'era già più nulla da fare.

E' stato colto da un malore fatale. La salma è stata messa a disposizione della famiglia per le esequie.