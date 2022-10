Alatri, ha malore alla guida sulla statale e finisce contro un muro: ferita una donna di 38 anni

Carambola "solitaria" per una donna di 38 anni del posto che, forse a seguito di un malore, ha perso il controllo della propria automobile finendo contro il muretto a bordo strada. L'incidente è avvenuto poco dopo le 14 sulla statale 155 Fiuggi-Frosinone in località La Maddalena, ad Alatri. La donna, che non avrebbe coinvolto altre vetture, è stata soccorsa dal 118 e dai Vigili del Fuoco mentre i militari del Norm di Alatri efettuavano i rilievi e, soprattutto, gestivano la viabilità che per due ore ha paralizzato la direttrice da e per Alatri. La donna è stata trasportata in ospedale in condizioni non gravi anche se, al momento, non si conosce la prognosi.