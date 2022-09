Malore allo stadio Tomei di Sora, soccorso giovane padre

Stava guardando la partita di calcio con il figlio quando ha accusato un malore. Soccorso un 46enne di Bologna. È accaduto oggi pomeriggio 11 settembre a Sora in via Sferracallo. L'uomo in città per trascorrere qualche giorno di vacanza aveva portato suo figlio allo stadio Tomei a vedere la partita di calcio della squadra bianconera. Sul posto sono arrivate immediatamente un'ambulanza ed un automedica che lo hanno trasferito al pronto soccorso del Santissima Trinità dove attualmente si trova in osservazione.