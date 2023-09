Martedì 5 Settembre 2023, 09:09

Fischi agli agenti di polizia, rifiuti abbandonati in piazza Labriola e una pianta sradicata all'incrocio tra piazza Diaz e Corso della Repubblica: la movida di Cassino continua ad essere molto movimentata. Nel primo weekend con l'entrata in vigore dell'ordinanza per fronteggiare la malamovida, i risultati ancora non si vedono: i pochi controlli e lo scarso senso civico di alcuni giovanissimi rendono nulla la stretta e proseguono i disordini. L'assessore alla polizia locale Monica Capitanio prova a vedere il bicchiere mezzo pieno evidenziando come i locali abbiano rispettato tutte le norme previste. E questo è vero: puntuale, all'una di sabato e alle 23 di domenica è terminata la musica. Allo stesso modo i baristi hanno rispettato tutte le nuove norme previste nell'ordinanza per quel che riguarda la somministrazione degli alcolici.

I CONTROLLI

I GIOVANI

Tuttavia il weekend appena trascorso è stato tutt'altro che tranquillo e le telecamere di videosorveglianza del circuito comunale sono al vaglio degli inquirenti per quel che è successo nella notte tra sabato e domenica quando alcuni giovanissimi hanno rumoreggiato e fischiato al passaggio di una volante della polizia, lamentando gli eccessivi controlli durante la movida. Sarebbe volata anche qualche offesa, secondo quel che si apprende da qualche video registrato con lo smartphone e che è diventato subito virale sulle varie piattaforme social. Domenica mattina, inoltre, alcuni residenti del centro - in particolar modo quelli di piazza Labriola e di via Secondino Pagano - hanno lamentato le condizioni di igiene e decoro urbano: nella piazza salotto della città e nelle arterie limitrofe del centro sono stati rinvenuti infatti molti rifiuti e "ricordini" del sabato notte che hanno scatenato l'ira non solo dei residenti del posto, ma di molti cittadini. Insomma, nonostante l'ottimismo profuso dall'assessore Capitanio, il bicchiere resta ancora mezzo vuoto. Appare evidente che per frenare comportamenti del genere non sarebbero sufficienti gli steward o i vigili urbani impiegati in orario notturno, ma il fatto che i controlli sono totalmente assenti, fatta eccezione per quel che riescono a fare le forze dell'ordine, comporta maggiori disordini e durante le sere della movida vige l'anarchia. Un esempio è dato da quanto accaduto nella notte tra domenica e lunedì quando alcune persone, probabilmente giovani e giovanissimi, hanno deciso di sradicare un albero all'incrocio tra piazza Diaz e Corso della Repubblica.I ragazzi si sono appesi all'albero che ha ceduto e di fatto è stato sradicato: è rimasto solo il tronco della pianta. Non è dato sapere se chi ha compiuto tale gesto lo abbia fatto volontariamente o è stato solo uno scherzo, una ragazzata, e non c'era l'intenzione di distruggere il verde in città. Fatto sta che l'albero è stato quasi del tutto sradicato e l'autore, o autori del gesto, non sono stati ancora identificati. L'assessore all'ambiente Pierluigi Pontone che molto si sta impegnando per il verde in città e per rendere Cassino anche più pulita, annuncia dunque il pugno duro e fa sapere che «saranno visionate le telecamere di sorveglianza di alcuni istituti bancari presenti lungo il Corso e in piazza Diaz. Se gli autori di questo gesto verranno identificati, andranno incontro a dei provvedimenti». Per quel che riguarda invece l'abbandono dei rifiuti, nella giornata di ieri si è provveduto a ripulire la piazza.Alberto Simone