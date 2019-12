Precipitano durante un'escursione sulla Maiella: due morti, uno è ciociaro

Due escursionisti sono morti precipitati durante un'escursione in montagna, sulla Maiella , nel Pescarese . Le due vittime sono, 58 anni, originario di Lanciano (Chieti), e, 55, originario di Sora e residente a( Frosinone). I due, morti sul colpo, erano insieme ad altre quattro persone. L'incidente è avvenuto in località Rava del Ferro, a 2.500 metri di quota, nel territorio comunale di Sant'Eufemia a Maiella (Pescara), all'interno del Parco nazionale della Majella.Due degli escursionisti sono riusciti a raggiungere i compagni precipitati ed hanno atteso l'arrivo dei soccorritori.Sono stati trasportati in elicottero all'ospedale di Pescara in stato di choc, ma le loro condizioni di salute sono buone. Gli altri due del gruppo sono rimasti in quota e sono riscesi a piedi insieme ai tecnici del Cnsas.Le salme sono state trasportate in obitorio dagli elicotteri del 118 e dei Vigili del Fuoco per tutti gli accertamenti delcaso. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Popoli (Pescara) e quelli Forestali del reparto Majella.