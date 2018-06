di Marina Mingarelli

Incidente mortale sulla Palianese, indagato per omicidio stradale il figlio della vittima. Nel tragico sinistro avvenuto lo scorso dicembre sulla strada provinciale all’altezza del bivio in località Ponti della Selva, perse la vita Lucia Picchia una maestra in pensione di 72 anni. La donna si trovava sulla Renault Scenic guidata dal figlio D.D. di 51 anni. Nel sedile posteriore viaggiavano i due nipoti di 16 e 20 anni. Quella mattina l’automobilista che si stava dirigendo verso Colleferro, le condizioni meteorologiche erano avverse. Su tutta la Ciociaria si era abbatutto un nubifragio. La tragedia si sarebbe consumata a causa di una macchia di olio sull’asfalto. Il conducente ha perso il controllo della vettura che si era andata a scontrare con un furgone Citroen Jumpy che marciava sull’altra corsia. Nel violentissimo scontro, purtroppo, ad avere la peggio era stata la maestra in pensione, Gli altri occupanti fortunatamente avevano riportato lesioni lievi. I due veicoli erano diventati un ammasso di lamiere. A seguito dell’incidente, come da prassi, la Procura aveva aperto un’inchiesta. E proprio nei giorni scorsi c’è stata la chiusura delle indagini. Il figlio della deceduta si trovava alla guida della Renault Scenic è adesso indagato per omicidio stradale. Secondo gli elementi raccolti dalla Procura il 51enne avrebbe compiuto una serie di omissioni: di regolare la velocità in base alle caratteristiche alle condizioni della strada bagnata e viscida per la presenza di sostanze oleose sull’asfalto; di avere una guida prudente a causa del traffico intenso e della pioggia che limitava la visibilità; di controllare il proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza specialmente l’arresto tempestivo del mezzo entro i limiti del suo campo di visibilità dinanzi a qualsiasi ostacolo. La Procura contesta inoltre una velocità eccessiva nei tratti di strada con la visibilità limitata nelle curve. Ciò avrebbe causato lo sbandamento della vettura che aveva occupato l’intera sede stradale e che aveva investito il veicolo Citroen Jumpy. Lucia Picchia è deceduta a causa di un gravissimo trauma cranio che ha provocato un’emorragia. Adesso il difensore dell’indagato Antonio Ceccani avrà venti giorni di tempo per presentare memorie difensive dal presentare al pubblico ministero.



