Cassino, Civitas Mariae (Città di Maria) unita nel nome della solidarietà e non una città divisa in contrapposizioni sterili e dannose.Sono state queste le parole pronunciate dal vescovo Antonazzo la sera del 5 luglio 2019 per annunciare ai fedeli il desiderio di elevare la città Martire a città Mariana; una città devota al culto della Madonna Assunta. Quando i suoi propositi hanno preso forma attraverso un atto amministrativo è accaduto il contrario di quello che si attendeva. Al posto della concordia e della condivisione si è sostituita una disputa insolita. La città di Cassino si è divisa su questa decisione.In diversi leggono nel provvedimento un ridimensionamento del ruolo del Patrono d’Europa sulla Terra Sancti Benedicti. In altre parole la proclamazione, con atto amministrativo, potrebbe portare ad elevare la Madonna Assunta a patrona e creare così una nuova identità, emarginando la storia secolare legata a San Benedetto e al Monachesimo occidentale.L’atto sollecitato all’amministrazione Salera dai parroci con una petizione ha inasprito gli animi dei cassinati, che sia nella piazza virtuale sia nella piazza reale difendono l’identità della Terra Sancti Benedicti, ma nel contempo rimangono devoti alla Madonna Assunta. Per i cassinati San Benedetto e Montecassino sono le radici. Un simbolo che ha reso identificabile la città nel mondo. La Madonna è la protettrice. Grande è la devozione dei cassinati.LA STORIALa delibera di giunta è stata vista come un voler stravolgere la storia. Nel voler consolidare la venerazione nei confronti della Madonna da contrapporre al Santo dell’abbazia. Una parte di cittadini protesta. Annuncia la costituzione di un Comitato. Due vere e proprie tifoserie a sostegno dei Santi. «Le città insignite dal titolo di Civitas Mariae sono innumerevoli: Montecassino e San Benedetto sono un unicum nella storia della cultura e del Cristianesimo Occidentale» scrive il prof. Fausto Pellecchia su Facebook.In mezzo c’è l’amministrazione, che dopo aver approvato la delibera ora prende tempo per riflettere. E non esclude un passo indietro.Ad uscire allo scoperto è stato l’assessore Luigi Maccaro, che ha chiesto ai sacerdoti di ritirare la petizione e di rinunciare a proclamare Cassino Civitas Mariae. La decisione di Maccaro è stata condivisa da tutta l’amministrazione.«La posizione di Maccaro – riferisce l’assessore Danilo Grossi – non è isolata. Da giorni abbiamo avviato una riflessione al nostro interno. La situazione che ci era stata prospettata era del tutto diversa. La comunità deve essere unita non si può spaccare» continua Grossi, il quale aggiunge: «Il Comune deve rimanere fuori da certe dinamiche interne alla Chiesa. Rifletteremo e poi vedremo il da farsi».Sull’argomento ritorna ancora l’assessore Maccaro. «A Roma è forte la devozione per la Madonna del Divino Amore. I Santi patroni sono Pietro e Paolo. Anche in questo caso – si chiede - bisognerebbe proclamare la città mariana? Se fossi consigliere comunale voterei contro un ordine del giorno per esprimere un parere su un atto di esclusiva competenza del vescovo».La ratifica della delibera doveva arrivare oggi in Consiglio comunale, ma non sarà portata. Forse se ne parlerà nel Consiglio fissato prima di Ferragosto.