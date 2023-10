Torna il clima natalizio a. A dispetto delle temperature ancora temperate di questi giorni da ieri l'impresa che si occupa di installare le luminarie ha iniziato ad allestire alcune delle strade principali del capoluogo ciociaro con gli addobbi natalizi che accenderanno le giornate di festa. Un netto cambio di passo e di regia rispetto all'anno scorso quando l'amministrazione Mastrangeli decise di non mettere le luci, una scelta di sobrietà in un momento di difficoltà economica, causato dai rincari energetici, per tante famiglie. Una decisione che non mancò di sollevare parecchie polemiche. Percorrere strade al buio durante le feste lasciò perplessi in molti. Secondo alcuni analisti le luminarie portano in maniera indiretta anche un aumento della voglia di far festa e di acquistare regali facilitando anche i commercianti delle strade interessate. Non che lo scenario economico di quest'anno sia così cambiato rispetto allo scorso ma l'amministrazione Mastrangeli ha deciso di invertire la rotta e "riaccendere" le luci. Così da un paio di giorni alcune strade come Corso della Repubblica e via Aldo Moro hanno visto riempirsi di pali e di luminarie che però, assicurano dal comune, si accenderanno solo nelle prime giornate di dicembre. Ci saranno elementi decorativi nuovi rispetto al passato ma non mancherà qualche richiamo a quelle luminarie acquistate tempo fa dal comune con il simbolo della città, il campanile. Un tempo questa voce veniva coperta con il contributo dei commercianti che poi nel corso degli anni e con la crisi economica ma mano si sono tirati fuori. Eppure percorrere le strade cittadine con le luci di Natale produce benessere all'umore, aumenta anche la voglia di spendere e quindi fa girare maggiormente l'economia locale. Sia il centro storico sia le strade principali della città bassa quindi quest'anno torneranno a colorarsi. Il resto lo faranno i privati illuminando le vetrine dei propri negozi o i balconi delle proprie case.