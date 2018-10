© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il maestro ferentinate di Karate, Luigi Marra, cintura nera, ex campione del Mondo di Karate nella specialità Kumite (Combattimento), attualmente allenatore della nazionale italiana per la Federazione Fesik si è laureato questa sera Campione Europeo. E' tornato a combattere poche settimane fa a distanza di 10 anni dall'ultimo combattimento ufficiale ed è stato subito convocato dalla Federazione Fesik per rappresentare l'Italia ai Campionati Europei in corso di svolgimento a Malta.Ha partecipato nella categoria over, affrontanto campioni molto piu' giovani di lui. Malgrado ciò, Luigi Marra, oggi 50enne, è salito sul gradino piu' alto del podio conquistando la medaglia d'oro. Grande festa questa sera a Ferentino dopo Luigi vive con la famiglia e ha da poco inaugurato una palestra in località Sant'Agata dove insegnare Karate a giovani ragazzi. Tornerà nella città ernica lunedì dove ad aspettarlo ci saranno la moglie SAabina, la figlia e tanti fans.Grande gioia a fine gara per il veterano campione ciociaro che ha dedicato questa vittoria alla famiglia, agli amici ed alla federazione FEsik italiana che ha distanza di 10 anni gli ha dato la possibilità di tornare a combattere. Vincere una gara di Karate combattimento a 50 anni è una grandissima impresa. Malgrado avesse smesso 10 anni fa, ma era rimasto nel giro della nazionale di Kumite, Luigi Marra ha sentito forte anche a 50 anni il richiamo della lotta, della competizione. Ed oggi non ha deluso portando a casa un nuovo trofeo della sua ricchissima e gloriosa carriera.