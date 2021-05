"Ludwig Wittgenstein e la Grande Guerra", domani si presenta il libro che nasce da un convegno Unicas

“Ludwig Wittgenstein e la Grande guerra”. E’ il titolo del libro, curato dai professori Marco De Nicolò, Micaela Latini e Fausto Pellecchia, che sarà presentato domani, alle 17.00, in streaming sul canale facebook dell’università di Cassino e del Lazio meridionale. La presentazione vedrà in veste di relatori Barbara Bracco, Felice Cimatti e Franco Lo Piparo. Il lavoro editoriale è il frutto del convegno svoltosi nell’ottobre 2019, presso il Comune di Cassino, su iniziativa del laboratorio 'Tempo, spazio, strutture', con il sostegno della Delega per la Diffusione della cultura e della conoscenza. Il convegno rappresenta un punto di partenza. Il volume, infatti, non si limita a contenere soltanto le relazioni della conferenza; la pubblicazione è arricchita e ampliata grazie ai contributi arrivati dall’università dell’Insubria e dal Forum austriaco di cultura. La prigionia di Ludwig Wittgenstein, catturato il 3 novembre 1918, e giunto al campo di concentramento di Caira nel gennaio del 1919, ha dato agli autori lo spunto per ripensare le condizioni dei prigionieri di guerra durante il primo conflitto mondiale, ma soprattutto per rileggere quelle pagine che il filosofo austriaco portava con sé, ancora in forma di bozze e di appunti, nel suo zainetto personale e che sarebbero divenuti il testo di un libro famoso in tutto il mondo: il Tractatus logico-philosophicus. Nel volume storici, germanisti e filosofi non solo ricostruiscono la vita di Wittgenstein durante il periodo della prigionia, ma colgono l'occasione per rivisitare un pensiero complesso, che indaga sul senso, sui limiti e sulle potenzialità del linguaggio e dell'esperienza in genere. Intanto, durante la conferenza organizzata dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, e tenutasi alla presenza del Capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, sono stati premiati i migliori laureati dell’anno.

