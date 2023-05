Lotta alla Sclerosi Multipla, la solidarietà di attori e vigili del fuoco

I vigili del fuoco partecipano all’iniziativa di solidarietà finalizzata alla raccolta fondi a sostegno dell’Associazione Italiana per la lotta alla Sclerosi Multipla A.I.S.M. Sez. di Frosinone.*

Nella giornata di ieri, presso il Teatro Nestor di Frosinone, è andata in scena, la commedia “Finché morte non ci separi”, promossa dall’Agenzia Teatrale Srl con il coinvolgimento degli attori Pino INSEGNO e Alessia NAVARRO, finalizzata alla raccolta fondi a sostegno dell’Associazione Italiana per la lotta alla Sclerosi Multipla A.I.S.M. Sez. di Frosinone. Per le 3 repliche previste, dalle 16 alle 21, i vigili del fuoco hanno assicurato la prevista vigilanza su base volontaria e a titolo totalmente gratuito garantendo lo svolgimento dello spettacolo e contribuendo alla nobile finalità dell’evento.

Come per la precedente edizione svoltasi nello scorso Novembre, i vigili del fuoco hanno garantito come sempre, e non solo nel soccorso, il loro sostegno alla popolazione.