Enpa Frosinone e Comune di Sora aprono un tavolo di dialogo e collaborazione per la lotta al randagismo. Mercoledì si è tenuto il primo incontro in presenza dopo che lo scorso marzo l'Associazione impegnata per la difesa dei diritti degli animali aveva denunciato pubblicamente la morte di quattro cani (su undici), avvenuta in seguito al loro trasferimento da un canile privato di Arpino ad una struttura di ricovero in provincia de L'Aquila. Dopo l'accaduto, Enpa aveva richiesto al Comune di trovare soluzioni alternative allo spostamento di cani fuori Regione e collaborare alla definizione ed attuazione di nuove procedure per il contrasto al randagismo sul territorio, puntando ad aumentare benessere animale ma anche sicurezza e decoro pubblici.

LA SINERGIA

Il tavolo di dialogo e sinergia si farà: questo il principale risultato della riunione, a cui hanno preso parte Meghy Mirela Sinanaj e altri volontari in rappresentanza di Enpa Frosinone e il consigliere Francesco Corona, delegato dal Comune alla promozione di iniziative per la tutela e il benessere animale.«Con l'apertura di uno spazio di confronto e azione congiunta, fra Comune ed Enpa, inizia di fatto una nuova epoca nella lotta al randagismo locale, fenomeno che resta drammatico e incontrollato, soprattutto nella stagione estiva, quando alle rinunce di proprietà connesse ad una crisi economica e sociale sempre più marcata, e agli accalappiamenti sul territorio di cani vaganti, si aggiungono i tantissimi abbandoni pre-vacanzieri. L'esito è quello di un costante appesantimento delle casse pubbliche locali, da un lato e, dall'altro, l'impossibilità di garantire sufficienti possibilità di adozione a tutti gli animali ricoverati. Di cui, molti finiscono per trascorrere tutta o buona parte della loro vita rinchiusi nei canili per lo più gestiti da privati», commenta Enpa Frosinone l'importante intesa raggiunta con l'Amministrazione. Il primo passo sarà la progettazione di un'azione di lungo termine, multi-scenario, volendo agire ed impattare positivamente su vari ambiti, partendo da quello culturale. Si guarda ad un approccio integrato, fondato sulla costituzione di una taskforce dedicata e che punti a coinvolgere singoli individui e famiglie, scuole e altri centri di aggregazione, nonché le strutture di welfare convenzionate, che - in una logica di cittadinanza responsabile e attiva - possono diventare luoghi, e quindi agenti, di sviluppo locale, al fianco delle Istituzioni.Il randagismo resta una sfida grave e prioritaria al livello nazionale. Nel Lazio sono poi circa 280mila i cani che mancano all'appello dell'Anagrafe Canina. Microchippature ben sotto gli obblighi di legge e sterilizzazioni ancora insufficienti ad arginare il fenomeno del randagismo. Tutto questo, mentre nel Paese le adozioni nei canili registrano un ulteriore calo (-12% nel 2022).Enpa e Comune di Sora torneranno ad incontrarsi nei prossimi giorni per pianificare gli interventi da mettere in campo.