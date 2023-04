Sabato 1 Aprile 2023, 10:04 - Ultimo aggiornamento: 11:07



Il Comune di Frosinone ha ordinato la «sospensione dell'attività di intrattenimento e di divertimento denominata L'isola che c'è» in via Maria, nella parte bassa del capoluogo. Il provvedimento è scaturito da un sopralluogo della Asl che ha proposto la sospensione e sarà vigente fino alla soluzione «delle criticità riscontrate, alle conseguenti verifiche del caso nonché dell'eventuale ottenimento di nuovo titolo autorizzatorio/Scia». Vale a dire la segnalazione certificata di inizio attività.

Con una nota del servizio di igiene e sanità pubblica è stato chiesto al Comune di provvedere alla sospensione dell'attività - utilizzata per feste e intrattenimento di bambini con giochi gonfiabili, tappeti elastici e altri intrattenimenti - poiché «nella quasi totalità degli ambienti destinati all'attività suddetta è evidente una carenza di aerazione naturale» e perché «i servizi igienici (con esclusione del wc del personale), i locali antibagno, i locali deposito, il locale privo di destinazione duso e quello cucina sono privi di aperture finestrate, né sono stati forniti elaborati tecnici (progetto e dichiarazione di conformità) circa la presenza di un idoneo impianto di aerazione meccanica». Ancora: «Le due sale buffet non presentano l'altezza minima prevista dalla normativa di riferimento» e nel momento in cui la Asl ha spedito al Comune la nota con la quale chiedeva la sospensione dell'attività non era ancora «pervenuta la Scia di inizio attività formalmente richiesta con nostro verbale di sopralluogo». Avvenuto il 16 marzo, mentre la nota al Comune è del 28 e ha chiesto: «l'urgente emanazione di provvedimento ordinativo finalizzato alla sospensione dell'attività di intrattenimento e di divertimento denominata L'Isola che c'è».