Un uomo è stato arrestato per aver aggredito e rapinato un quarantenne a Frosinone. Durante l'ordinario controllo del territorio, una pattuglia della squadra volante viene fermata da un 40enne del capoluogo il quale, in evidente stato di

agitazione e visibilmente tumefatto, riferiva di essere stato aggredito e rapinato del portafogli e del cellulare.



La vittima ha raccontato di essere stato aggredito alle spalle da un uomo che dopo il colpo si sarebbe dato precipitosamente alla fuga. L'aggressore è stato individuato non molto distante dal luogo della rapina ed è stato arrestato, dopo essere stato riconosciuto dalla vittima. © RIPRODUZIONE RISERVATA