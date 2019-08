Lo minacciano in strada con il coltello e lo rapinano dell'incasso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Seguito, bloccato e rapinato dell'incasso in pieno giorno. È successo ieri a Cassino: vittima un dipendente di un'agenzia scommesse.Il giovane alle 9.45 era uscito dall'attività commerciale e a bordo della sua auto si stava recando in una banca per versare i contanti. Un tragitto che, forse, aveva già fatto altre volte. Pochi minuti dopo delle 10, mentre transitava in via Degli Eroi, all'incrocio con via Tommaso Campanella, è stato affiancato da uno scooter scuro di grossa cilindrata, in sella al quale c'erano due persone con il casco integrale. I due hanno tirato fuori un coltello e lo hanno costretto ad accostare. Quindi con fare fulmineo i rapinatori hanno arraffato i soldi e poi sono scappati.La chiamata al 112 è stata immediata, sul posto si è recata una pattuglia dei carabinieri agli ordini del capitani Ivan Mastromanno e del tenente Massimo Di Mario. I militari hanno raccolto le prime informazioni e diramato la segnalazione ai colleghi presenti sul territorio. Sono stati istituiti posti di controllo, ma i due malviventi sono riusciti a far perdere le loro tracce. L'uomo rapinato nella tarda mattinata è stato poi ascoltato in caserma dai carabinieri per ricostruire i momenti di terrore. I due rapinatori sarebbero italiani. La vittime non ha notato particolari accenti stranieri o particolari inflessioni dialettali.È quasi certo che i due rapinatori abbiano agito a colpo sicuro. Sapevano che il dipendente dell'agenzia di scommesse aveva con sé l'incasso e quale tragitto avrebbe fatto per andare in banca.Nella zona tra via Degli Eroi e via Campanella ci sono anche alcune telecamere che potrebbero aver ripreso i momenti della rapina. I carabinieri stanno acquisendo i filmati. I due erano totalmente irriconoscibili perché indossano caschi integrali, ma altri particolari potrebbero portare alla loro identificazione.La rapina di ieri porta alla mente quella tentata, due settimane fa sulla superstrada Cassino- Formia all'altezza di San Giorgio a Liri, ai danni di un uomo, originario del cassinate ma residente in Gran Bretagna. I rapinatori, sempre a bordo di uno scooter, lo hanno minacciato con pistola, volevano il suo orologio Rolex, ma l'automobilista in quel caso è riuscito a seminarli a bordo di una Ferrari.