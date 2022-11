La lite e il video "dimenticati", De Angelis e Ruberti vicini alla presentazione della candidatura di Sara Battisti

La lite ripresa nel video che ha portato a un "terremoto" nel Pd ciociaro e alle dimissioni di Albino Ruberti da capo di gabinetto del sindaco di Roma, è solo un ricordo. Questa sera, 7 novembre, il leader del partito in provincia di Frosinone, Francesco De Angelis, e l'ex capo di gabinetto sono seduti uno vicino all'altro all Cotonificio per la presentazione della candidatura alle Regionali di Sara Battisti, compagna di Ruberti.

I tre erano presenti anche la sera dell'1 giugno, dopo un comizio di Enrico Letta per le amministrative, alla cena degenerata presso "La taverna" di Frosinone, dopo un comizio. Discussione nata per questioni calcistiche e finita con minacce di morte una volta sfociata in vicende politiche. Il fratello di Francesco De Angelis, Vladimiro, aveva detto a Ruberti "mi ti compro" e lui era andato su tutte le furie dicendo "ti ammazzo" se non avesse chiesto scusa in ginocchio. Sulla vicenda è stata anche aperta un'indagine da parte della Procura di Frosinone che però non ha avuto riscontri penali rispetto alla lite, tanto che è prossima all'archiviazione, mentre si è incentrata sulla diffusione del video alla vigilia della campagna elettorale per il Parlamento.