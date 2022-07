Giovedì 21 Luglio 2022, 09:01 - Ultimo aggiornamento: 09:02

Commerciante di 30 anni accoltellato la scorsa notte all'interno della sua abitazione nel centro storico del capoluogo. Ancora ignoti i motivi che avrebbero portato l'aggressore, anche lui commerciante a recarsi a casa del trentenne brandendo un coltello tra le mani. Sulla vicenda sta indagando la polizia. La vittima, colpita con un fendente ad una coscia, è stata costretta a ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso di Frosinone. I sanitari, dopo avergli praticato alcuni punti di sutura, hanno stilato una prognosi di sette giorni di riposo e cure.

Al momento si sa che il commerciante che avrebbe cercato di difendersi come aveva potuto, si è rivolto all'avvocato Antonio Ceccani per essere rappresentato nelle opportune sedi. Sembra che la lite sfociata poi in quel comportamento delinquenziale sia scaturita da motivi di denaro. Forse un debito non onorato la causa di quell'aggressione così violenta. Bocche cucite da parte degli agenti della questura che nel frattempo avrebbero identificato e denunciato a piede libero l'aggressore in quanto trascorsa la flagranza di reato. Quest'ultimo che sarebbe già stato ascoltato dagli inquirenti avrebbe presentato una controdenuncia perché a suo dire anche il trentenne lo avrebbe aggredito e malmenato. Saranno ora le indagini a ricostruire quanto effettivamente accaduto.



LA PAURA DEI RESIDENTI

La lite, iniziata dentro casa, è proseguita in strada. Le urla, nel cuore della notte, hanno svegliato numerosi residenti della zona che impauriti hanno allertato le forze dell'ordine. L'episodio di violenza ha riportato subito alla mente quanto avvenuto nel maggio scorso sempre in un appartamento del centro storico di Frosinone dove un 38enne in preda alla follia ha accoltellato la ex fidanzata di 36 anni uccidendola per motivi di gelosia.

Marina Mingarelli

