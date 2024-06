Lunedì 10 Giugno 2024, 07:00

Una lite sfociata in rissa si è verificata la scorsa notte nella città di Cicerone. Durante una festa in un locale privato di Arpino due ragazzi sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale civile Santissima Trinità di Sora. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto i due giovani, entrambi di Arpino, sono finiti in ospedale per farsi curare e refertare dal personale medico, a seguito di una violenta lite avvenuta sul piazzale della struttura pubblica gestita da privati dove era in corso un’affollata festa da ballo a bordo piscina. Tantissimi i ragazzi che erano arrivati nella città di Cicerone anche dai comuni limitrofi per partecipare all’evento.

LA RICOSTRUZIONE

Sembra che a scatenare la lite sia stata una spinta di troppo che ha coinvolto sicuramente un giovane del paese ed uno di Sora. Per difendere il primo o per separare i due contendenti - ancora non è del tutto chiara la dinamica dell’accaduto - è intervenuto un altro ragazzo di Arpino. Il parapiglia ha provocato lievi contusioni con i due feriti già dimessi con prognosi contenute. Dopo la segnalazione al 112, sono subito intervenuti i carabinieri della stazione di Monte San Giovanni Campano, che stavano effettuando un servizio di pattugliamento sul territorio, per ricostruire l’episodio ed ascoltare il racconto dei numerosi testimoni. Non sono escluse azioni legali ed altri coinvolgimenti. Per fortuna la vicenda è rimasta contenuta e non sono state coinvolte altre persone.

VIGILI DEL FUOCO

E sempre ad Arpino i vigili del fuoco del distaccamento di Sora si sono resi protagonisti di un salvataggio particolare. Un gatto di colore scuro era infatti finito in un pozzetto nel quartiere Civita Falconara non riuscendo a tornare in superficie. Il miagolio insistente ha attirato l’attenzione di alcune persone che hanno avvisato subito i Vigili del Fuoco che hanno inviato sul posto una squadra. I pompieri - che forse hanno rimediato anche qualche graffio dal gatto impaurito- hanno eseguito l’intervento recuperando il micio che è stato messo in salvo fra la soddisfazione di alcuni cittadini che hanno ringraziato gli operatori intervenuti nel centro storico di Arpino dimostrando grande umanità e rispetto per gli animali.

Roberta Pugliesi

