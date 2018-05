di Roberta Pugliesi

Sversamento di liquami nel fiume Liri, in località Valfrancesca a Sora. Si tratta di una grossa macchia marrone galleggiante, densa e maleodorante che da qualche giorno è visibile in prossimità della traversa mobile. E la presenza di questa sostanza, di cui non si conosce ancora l’origine, ha avuto come conseguenza che il consorzio di bonifica “Conca di Sora” sospendesse il servizio di irrigazione.Il servizio era stato attivato dai primi di maggio, come l’arrivo della primavera e delle temperature più alte, a favore delle aziende agricole che hanno necessità di irrigare le coltivazioni. Il provvedimento si è reso necessario in via precauzionale e sarà mantenuto in vigore fino a quando non saranno chiare l’origine e la composizione della chiazza giallognola che galleggia a pelo d’acqua sul fiume, all’altezza della traversa mobile. Anche per questo motivo sono in corso tutti gli accertamenti per risalire anche ad eventuali responsabili. La sospensione del servizio irriguo è limitata solo al comprensorio direttamente interessato dallo sversamento di liquami, cioè la piana di Sora e parte dei terreni ricadenti nei comuni di Castelliri e Isola del Liri.«Il servizio – spiegano dal consorzio Conca di Sora – sarà ripristinato solo dopo l’esito delle analisi chimiche e comunque solo quando sarà scongiurato ogni minimo, eventuale rischio che la chiazza possa contenere sostanze inquinanti e nocive».