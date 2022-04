Il 25 aprile celebrato a Fumone. Il sindaco: «Sconfiggere ogni guerra»

In occasione della Festa della Liberazione, il sindaco di Fumone Matteo Campoli, l’amministrazione comunale, il consigliere regionale Mauro Buschini e tantissimi cittadini si sono recati presso il monumento dei Caduti in piazza Marconi per la deposizione della corona di alloro.



«Questa ricorrenza molto importante - spiega Campoli - assume un valore ancora maggiore vista la tragedia del conflitto in corso. L’abbiamo vissuta come un augurio affinché giornate come questa possano aiutare a sconfiggere per sempre ogni guerra».

Il primo cittadino ha ringraziato per la partecipazione il consigliere regionale Buschini, Don Roberto, i bersaglieri di Fumone, la Protezione Civile, la Polizia locale «e, soprattutto, tutta la popolazione per la partecipazione sentita all’evento».