I cittadini di Morolo si sono riuniti questo pomeriggio nella sede della Pro Loco per raccogliere i giocattoli richiesti da una bimba di Trento tramite una letterina a Babbo Natale arrivata in ciociaria tramite palloncini. Un viaggio lungo 640 km con i palloncini lanciati alla vigilia di Natale dagli alpini di Mattarello di Trento e raccolti prima di Capodanno da un giovane di Morolo, Antonio Tennenini, sulle pendici dei Monti Lepini. Antonio Tennini, operaio di Morolo appassionato di ambiente, natura ed animali, era salito su Monte Maraoni, vetta dei Lepini, per una passeggiata. Durante il cammino aveva trovato un palloncino giallo con una scritta. Tornato a casa ed incuriosito per la scritta pubblicitaria, si era rimesso alla ricerca della società che aveva lanciato il palloncino. La destinazione portava a Trento in particolare ad un gruppo di Alpini uno dei quali titolare della società sponsorizzata sul palloncino. Ogni anno da ormai undici, alla vigilia di Natale gli alpini di Mattarello organizzano una serata di festa per i bimbi delle scuole materne ed elementari della zona. Festa che si conclude con il lancio di palloncini con attaccate letterine a Babbo Natale da parte dei bimbi.Quest'anno i palloncini erano gialli e rosa.Antonio Tennenini ancora piu' incuriosito dopo il racconto dell'Alpino è così tornato su Monte Maraoni ritrovando per strada un altro palloncino di colore rosa con attaccato una letterina a babbo Natale scritta da una bimba. Nella letterina su foglio di carta a quadretti la bimba chiedeva a babbo Natale di poter ricevere come regali bambole, quaderni, colori, fogli e giochi per bimbi. Una letterina che ha commesso Antonio Tennenini che ha raccontato tutto alla famiglia e gli amici. La notizia è finita suio social network in particolare sul gruppo facebook Sei di Morolo se...E' partita subito la campagna dei cittadini di Morolo per raccogliere i giochi chiesti dalla bimba. Oggi l'appuntamento alla Pro Loco dove decine di cittadini hanno portato il loro contributo.«Quello che mi è accaduto è incredibile- racconta Antonio Tennenini- palloncini che fanno 640 km ed arrivano a Morolo. Peccato non siamo riusciti a regalare un sogno per Natale alla bimba, ma lo faremo per la Befana. Abbiamo raccolto tutto il materiale richiesto, bambole, quaderni, colore e domani dopo averlo impacchettatro lo invieremo agli alpini di Trento tramite un corrriere. Volevamo invitare la bimba a Morolo, ma facendo così sarebbe finito per lei il mito di Babbo Natale e della Befana. In questo modo invece potrà continuare a crescere con i suoi sogni ed i suoi miti. Ringrazio i cittadini di Morolo per la sensibilità. Magari inviteremo gli alpini in ciociaria per un gemellaggio simbolico su questo avvenimento. Sono commosso».