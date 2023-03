Sabato 18 Marzo 2023, 09:47



A tutta contro il Cosenza con i 15.000 del "Benito Stirpe" a soffiare in poppa al veliero giallazzurro, che ha preso il largo, distanziato le inseguitrici, ma che soprattutto vede l'approdo sempre più vicino. Oggi si gioca contro una squadra in piena lotta per la salvezza, appena toltasi di dosso le vesti della cenerentola e che scende allo "Stirpe", sul campo della dominatrice del torneo, avendo poco o nulla da perdere.

Con queste premesse, anche il Cosenza può rivelarsi rognoso, perché è da queste partite che chi è in inferiorità tira fuori artigli e mostra i canini. I "lupi della Sila" cercheranno di vendere cara la pelle e sarà compito dei giallazzurri non lasciarglielo fare non prendendo sottogamba l'avversaria. Entrambe le squadre si troveranno di fronte facendo i conti con assenze importanti. Sul versante canarino, a quelle già previste, si è aggiunto all'ultimo momento lo stop di Ravanelli: «Abbiamo fuori diversi giocatori: Kone, Lulic e Mazzitelli oltre a Rohden squalificato. E oggi - ha dichiarato ieri in conferenza mister Fabio Grosso - Ravanelli ha avuto un problemino. Non sappiamo ancora se sarà disponibile o meno. Gli altri saranno tutti a disposizione ed hanno tutti le possibilità di giocare chi prima e chi dopo».

Grosso dovrà dunque probabilmente rivedere qualcosa in difesa, con il centrale Ravanelli che difficilmente sarà della partita. Suoi sostituti naturali sono Kalaj o Szyminski, in ballottaggio per il posto, ma vedremo cosa tirerà fuori dal cilindro Grosso, che ci ha abituato a sorprese dell'ultimo minuto. Per il resto a centrocampo, viste le ottime performance del semidebuttante Gelli, sembra molto probabile una sua conferma al fianco di Boloca e Garritano, ex di turno. In attacco, quella formata da Insigne, Mulattieri e Caso dovrebbe essere la terna favorita. Ma come ha premesso il mister canarino, in campo nel secondo tempo, se non accade nulla di straordinario, ne scenderanno altri cinque. Quindi spazio per tutti. Di fronte un Cosenza che occupa sì il terzultimo posto, ma ha la posizione salvezza ad un solo punto.

LA PARTITA

«Questa è una squadra che ha fatto dei grandi risultati - ha tenuto a sottolineare Grosso, riguardo l'odierna avversaria -. Magari fuori casa meno che in casa, ma ha giocatori giovani, tecnici, interessanti. Ha un allenatore che sta facendo un grande lavoro: a Viali ho fatto e farò i complimenti. Le difficoltà le conosciamo, sono quelle di una gara di questo campionato e ciò significa che dovremo affrontare una gara difficile. Sarà fondamentale essere al 100% per cercare di prenderci un bel risultato, è quello che vogliamo». Un Grosso che con quella odierna sarà l'allenatore con il maggior numero di panchine nel Frosinone in Serie B: «Me lo hanno ricordato, non lo sapevo - risponde il tecnico abruzzese -. Mi sto trovando bene qui e mi auguro di poter continuare. Ma al momento sono focalizzato come tutti i ragazzi su quello che dobbiamo fare sul campo. Stiamo facendo qualcosa di bello, per renderlo straordinario dobbiamo pensare alla gara che abbiamo con il Cosenza. L'obiettivo è fare il nostro meglio per ottenere il massimo».

Ottenere il massimo significa mettere nel carniere tre punti che potrebbero blindare la promozione, al di là dei discorsi prettamente matematici. Delle avversarie giocano in contemporanea il Genoa (secondo a -9) impegnato a Brescia ed il Sudtirol (4° a -14) in casa contro la Spal, squadre alla disperata ricerca di punti salvezza. Il Bari chiuderà questo 30mo turno domani in casa della Ternana, che si gioca l'ultima, o quasi, chance per agganciare il treno playoff.

Intanto Mulattieri e Turati sono stati chiamati dal mister Nicolato a far parte dell'Italia U21 che a marzo sfiderà in amichevole prima la Serbia e poi l'Ucraina.