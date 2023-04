Venerdì 7 Aprile 2023, 07:14

Settimana lunga di preparazione quella che stanno affrontando i protagonisti della cadetteria, chiamati lunedì ad una Pasquetta sui tappeti erbosi dei dieci stadi dove si giocheranno 90' importanti per gli obiettivi delle venti contendenti. La caratteristica di questa Serie B è proprio quella che, a sette giornate dal termine, ognuna delle venti squadre è in corsa per un obiettivo matematicamente raggiungibile. Dalla testa alla coda della classifica chiunque giochi lo farà con il massimo della determinazione. A maggior ragione le squadre che sono ai vertici, con il Frosinone che deve gestire un vantaggio di 10/11 punti per l'obiettivo promozione e di 4 per l'altrettanto importante obiettivo primo posto. Quella di lunedì allo "Stirpe" contro l'Ascoli (inizio ore 15) sarà una partita dal peso specifico elevato per entrambe le squadre. Grosso e compagni si stanno giocando un traguardo storico, la vittoria assoluta del Frosinone in un campionato professionistico. L'Ascoli occupa la decima posizione a quota 39 punti, a pari merito con Modena e Como, in un per niente comodo limbo. Davanti la zona playoff dista solo cinque lunghezze, quindi potenzialmente alla portata dei bianconeri, che però in questo momento si stanno guardando soprattutto le spalle. La squadra di mister Breda infatti aveva come obiettivo minimo stagionale una facile salvezza, obiettivo che nel corso della stagione sembrava facilmente alla portata, con i bianconeri che hanno stazionato spesso in zona playoff o nelle vicinanze. Oggi la situazione è diventata un poco più preoccupante, frutto soprattutto delle tre sconfitte consecutive, due in casa contro Bari e Venezia e quella esterna (4-1) a Cagliari, che hanno preceduto la vittoria (4-3) contro il Brescia. La zona playout dista per i bianconeri solo 4 punti. Tornando ai canarini, ieri la squadra agli ordini di Fabio Grosso e del suo staff ha effettuato una seduta di allenamento mattutina alla Città dello Sport di Ferentino per preparare la partita contro l'Ascoli. Al solito lavoro di riscaldamento, hanno fatto seguito esercitazioni tecniche, con il gruppo compatto ad eccezione di Szyminski e Kone che hanno lavorato solo parzialmente con la restante parte dei compagni. Questo fa presagire un loro difficile rientro per la partita di lunedì, mentre Grosso dovrebbe invece riavere al cento per cento sia Mazzitelli che Ravanelli. Recuperi importanti perché contro l'Ascoli il tecnico giallazzurro dovrà cercare di mettere in campo la squadra migliore a disposizione. Quanto avvenuto nel match di Perugia, nel quale il tecnico aveva lasciato fuori dal primo minuto Mulattieri, il giocatore che sta vivendo un momento particolarmente felice della sua carriera e che è probabilmente il giocatore più in forma tra i giallazzurri, preferendogli Moro, porterebbe a prevedere lo schieramento fin dall'inizio del centrale offensivo di scuola Inter, con Caso e Baez (o Insigne) ai lati. A centrocampo non manca la quantità e qualità, nonostante le assenze di Lulic e quella prevedibile di Kone, grazie al rientro di Mazzitelli e alle ottime condizioni di Rohdén, Boloca e dello scalpitante Gelli. In difesa Ravanelli e Lucioni centrali dovrebbero garantire consistenza ed esperienza, con gli esterni Sampirisi e Cotali favoriti sulle valide alternative rappresentate da Oyono e Frabotta.

Alessandro Biagi

© RIPRODUZIONE RISERVATA