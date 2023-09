Martedì 12 Settembre 2023, 06:49

Il Frosinone riprenderà ad allenarsi questa mattina dopo la sosta del campionato di Serie A per gli impegni delle nazionali nelle qualificazioni agli Europei 2024 che si disputeranno in Germania.

La rosa giallazzurra ha potuto lavorare a ranghi pressoché compatti (assenti solo Oyono, Kvernadze e Cheddira, quest'ultimo di ritorno dal Marocco martoriato dal terremoto) per affinare schemi ed affiatamento dei giocatori vecchi e nuovi e per cementare ulteriormente quel concetto del "Noi" sottolineato da mister Eusebio Di Francesco fin dalle prime dichiarazioni da allenatore del Frosinone e ribadite anche nei giorni scorsi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. «Abbiamo fatto un ottimo ritiro a Fiuggi e vedo un gruppo che lavora col senso del noi. Hanno capito quanto sia importante il pre e il post allenamento. Arrivare prima e fermarsi dopo» le parole di Di Francesco, che da quando è arrivato in Ciociaria sembra aver ritrovato il buonumore dopo un periodo difficile come da lui stesso ammesso, conquistato dall'intero ambiente canarino: «Avevo in piedi qualche trattativa, una bella proposta dalla Cina, ma Frosinone è stata la priorità. Ho badato, come spesso ho fatto, più al lato umano che a quello economico. Mi sento nel posto giusto. Mi avevano fatto passare la voglia, ma non ho mai pensato di smettere».

Un piacere di tornare ad allenare unito alla soddisfazione della vittoria conquistata dopo tanto tempo come l'ha definita Di Francesco, festeggiata con gesti eloquenti dopo il triplice fischio finale di Frosinone-Atalanta. Adesso, alla ripresa della Serie A, il tecnico pescarese si ritroverà contro il suo passato, ovvero quel Sassuolo che è stato il trampolino di lancio della sua carriera.

Per tutta una serie di motivi non sarà una partita come tutte le altre, in particolare per il rapporto che lo lega al pericolo numero uno dei neroverdi emiliani, Domenico Berardi. «Un valore aggiunto per il Sassuolo al quale resto legato, un peccato che non giochi la Champions, le coppe le ha fatte solo con me. L'avrei voluto alla Roma, ma i dirigenti non erano convinti. Si sentì poco considerato e rifiutò. Lo porto ancora come esempio ai ragazzi» le parole di Di Francesco sul fuoriclasse del Sassuolo.

Il mister dei canarini non sarà l'unico ex della partita, che oltre al direttore dell'area tecnica Guido Angelozzi (al quale il prossimo 10 ottobre sarà consegnato il premio "Una vita per il calcio" in occasione della Palermo Football Conference organizzata da Conference403 in collaborazione con Lumsa, AvvocatiCalcio, Consiglio Ordine degli Avvocati di Palermo e patrocinata dal Comune di Palermo), annovera i giocatori Turati, Lirola, Marchizza, Mazzitelli, Harroui, Bourabia. E' ancora presto per ipotizzare la formazione che Di Francesco opporrà al Sassuolo, ma molto probabilmente sarà confermata quella che ha pareggiato 0-0 ad Udine prima della sosta, disputando un'ottima partita, anche se alle spalle di quei titolari scalpitano gli altri nuovi acquisti, tra i quali sembra in grande crescita il brasiliano Kaio Jorge, autore di 4 reti nell'allenamento congiunto con la Primavera 1 di Angelo Gregucci, sostenuto sabato scorso presso la "Città dello sport" di Ferentino.

Certo è che, invece, i giallazzurri guardano gli emiliani dall'alto in basso in una classifica che li vede a quota 4 punti, mentre la squadra di mister Alessio Dionisi insegue a -1, essendosi sbloccata solo nell'ultimo turno di campionato con la vittoria casalinga per 3-1 sul Verona dopo aver subìto due sconfitte consecutive. Una classifica che premia il buon inizio del Frosinone, che cercherà di dare continuità ai suoi risultati anche domenica alle 15 allo stadio "Benito Stirpe".

Intanto, giovedì 14 partirà la vendita presso i canali abituali dei biglietti per Frosinone-Sassuolo. Disponibili tagliandi per i settori tribuna est, tribuna superiore, tribuna laterale, tribuna centrale e autorità. Infine, programmate per giovedì alle 11.30 presso la sala stampa dello stadio "Stirpe" anche le presentazioni degli ultimi arrivati: il centrocampista Reinier Jesus Carvalho e l'attaccante Arijon Ibrahimovic.

