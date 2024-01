Giovedì 18 Gennaio 2024, 07:41

Il Frosinone ha ripreso gli allenamenti in vista della gara di domenica prossima allo stadio "Benito Stirpe" contro il Cagliari, valida per la 21esima giornata di Serie A con fischio d'inizio fissato per le 12.30, stesso orario del match di andata, finito 4-3 per i sardi, che rimontarono dallo 0-3 in maniera rocambolesca nei minuti finali di un recupero infinito. Una partita che, nonostante l'andamento, non lasciò grossi strascichi psicologici alla squadra canarina, che reagì prontamente andando a vincere a Torino in Coppa Italia e poi in casa con l'Empoli. Stessa cosa che si augurano i tifosi giallazzurri dopo il pesante 0-5 di Bergamo con l'Atalanta per le prossime due sfide salvezza con Cagliari, in casa, e Verona, in trasferta. Un turno, il prossimo, praticamente dimezzato, con ben quattro gare rinviate per la final four di Supercoppa tra Napoli, Fiorentina, Inter e Lazio. A dirigere Frosinone-Cagliari è stato designato l'arbitro Federico Dionisi di L'Aquila.

Una partita, quella contro il Cagliari, da vincere per il Frosinone, reduce da ben 5 sconfitte consecutive, e che vale doppio trattandosi di una sfida diretta per la salvezza. I rossoblù, infatti, sono solo a -1 dai giallazzurri dopo che hanno battuto in casa per 2-1 il Bologna. Un Frosinone che, con le 5 reti prese a Bergamo lunedì, è diventata la seconda difesa più battuta della Serie A dopo quella della Salernitana con 39 gol subiti in 20 partite. Una media di 2 a partita, in pratica. Numeri che, soprattutto nell'ultimo periodo dopo gli infortuni di Marchizza e Oyono, hanno reso la squadra più fragile. Se nelle prime 15 giornate i giallazzurri avevano perso 6 gare, nelle ultime 5, con una difesa raffazzonata, sono arrivate altrettante sconfitte, con la classifica che è diventata pericolante. Urgono rinforzi in retroguardia, dunque, e la società sta lavorando in tal senso, mettendo in atto le solite sinergie con i grandi club come la Juventus, il Napoli, l'Atalanta. Sul fronte del mercato continua l'attesa per Zortea, elemento imprescindibile per mister Di Francesco che si trova con il solo Lirola come esterno di ruolo, cosa che ha fatto virare il tecnico pescarese dalla difesa a quattro a quella a tre, snaturando un po' le caratteristiche di quel Frosinone brillante di inizio stagione. L'Atalanta non ha ancora dato il via libera al giocatore, che vuole giocare di più e che gradisce la destinazione, in quanto vorrebbe prima testare la condizione di Hateboer, infortunato, il quale viene prima di Zortea nelle rotazioni di Gasperini. Forse il momento buono potrebbe essere dopo la sosta forzata dell'Atalanta, che ha visto rinviare il match di San Siro contro l'Inter e che quindi riposerà nel prossimo turno. Zerbin, invece, dovrebbe arrivare in Ciociaria ad inizio della settimana prossima, dopo la fine della final four di Coppa Italia, con il Napoli che ha chiuso le trattative con Traore e Ngonge, che andranno a colmare il vuoto lasciato dallo stesso Zerbin e da Elmas. Oltre a Zerbin e Zortea il mercato dovrebbe portare anche altri rinforzi, magari nell'ultima settimana, quando le occasioni di trattativa diventano solitamente più favorevoli e si possono piazzare anche colpi inaspettati.

Intanto, nell'allenamento di ieri l'emergenza difesa continua con Monterisi che ha svolto un lavoro personalizzato e con Oyono che, insieme a Baez, ha continuato nelle solite terapie. Pienamente in gruppo, invece, Cuni, che ha smaltito i postumi influenzali e che quindi sarà a disposizione di Di Francesco per la gara con il Cagliari. Oggi nuova seduta pomeridiana a Ferentino.