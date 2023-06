Venerdì 30 Giugno 2023, 07:21

Il primo annuncio ufficiale del Frosinone versione 2023-24 è quello del rinnovo contrattuale con Anthony Oyono fino al giugno del 2027. Il terzino franco-gabonese non era in scadenza di contratto, visto che era legato fino al giugno 2024 con il club canarino, ma il suo rinnovo a lungo termine è una iniezione di fiducia per lo stesso Eusebio Di Francesco, per il cui modulo di gioco le caratteristiche di Oyono calzano a pennello. Ricordiamo anche che Oyono, al pari di Boloca, era uno dei giocatori potenzialmente in grado di far fare cassa al club giallazzurro, visto l'interesse che aveva suscitato tra i club della massima serie. A questo punto, però, con l'attuale carenza di giocatori nel reparto e le potenzialità del giocatore non è pensabile che il Frosinone voglia privarsene per fare cassa. Così come stanno scendendo le possibilità di una uscita di Boloca, sul quale è caduto un anomalo silenzio nelle rumor del calciomercato.

Intanto crescono le possibilità che all'ombra del campanile' possa arrivare uno dei giocatori più talentuosi visti in Serie B la scorsa stagione, il centrocampista classe 2000 di proprietà del Milan, Marco Brescianini, protagonista assoluto della salvezza del Cosenza lo scorso anno. Brescianini fu anche l'autore della spettacolare rete che permise ai cosentini di espugnare il "Benito Stirpe" nella gara di ritorno dello scorso campionato, rete dalla quale partì il recupero in campionato dei calabresi culminato con la vitoria nei playout e la insperata salvezza. Brescianini è nato a Calcinate in provincia di Bergamo 22 anni fa ed ha iniziato subito nelle giovanili del Milan dove è approdato a soli 8 anni di età. Sempre con i rossoneri ha debuttato in A il primo agosto del 2020 in Milan-Cagliari e poi dal club rossonero è stato mandato a fare esperienza alla Virtus Entella nel 2020-21, poi al Monza dove ha avuto però poco spazio ed infine lo scorso anno al Cosenza. Brescianini è un centrocampista con propensioni offensive, capace di saltare l'uomo e dotato di grandi capacità tecniche. Sulla sua strada si era portato anche lo Spezia, ma la possibilità, concreta, di poter giocare da titolare ne ha le potenzialità nella massima serie, potrebbe far intravedere per lui un futuro in giallazzurro.

Intanto oggi sarà il giorno dell'ennesimo premio per uno dei protagonisti della grande stagione giallazzurra. Guido Angelozzi sarà tra gli ospiti più attesi del Gran Galà di apertura del calciomercato che si svolgerà presso il Grand Hotel di Rimini. Nell'evento, organizzato dalla Master Group Sport, ci sarà anche la consegna dei premi "Colpi da Maestro" a Cristiano Giuntoli (Napoli), a Guido Angelozzi appunto ed a Giuseppe Magalini (Catanzaro), i tre direttori tecnici che hanno permesso alle rispettive tre squadre di primeggiare nelle diverse serie. Alla loro premiazione si aggiungerà il talk show "Colpi da Maestro" con la partecipazione di Beppe Marotta e Adriano Galliani. Per Angelozzi però non sarà solo una giornata di festa, perché avrà nella stessa occasione un incontro con i suoi omologhi del Sassuolo, molto probabilmente per mettere la parola definitiva sulla permanenza in giallazzurro anche nella prossima stagione del portiere Stefano Turati. Insomma, nell'attesa che domani venga annunciato ufficialmente l'ingaggio di Eusebio Di Francesco per la panchina, il mosaico della rosa giallazzurra comincia a far intravedere i primi tasselli comporsi.

Ieri intanto Alessandro Frara, ex capitano dei grandi successi canarini e da ultimo direttore sportivo delle "Primavera dei miracoli", in procinto di andare a Lucca, ha affidato alla sua pagina Facebook il commiato ai tifosi ed alla società. Un saluto molto partecipato e sentito, nel quale Frara non ha mancato di trasmettere tutto il suo amore per la città che lo ha adottato ed i ringraziamenti per tifoseria e società.