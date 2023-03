Martedì 7 Marzo 2023, 07:27

La 28ma giornata del campionato di Serie B si è chiusa ieri con la pronosticata vittoria del Genoa in casa contro la cenerentola del torneo Cosenza. È finita 4-0. Con questi tre punti i liguri hanno di nuovo scavalcato il Bari al secondo posto in classifica, portandosi a -11 dal Frosinone e lasciando il Bari, terzo, a -12, sul quale momentaneamente il Frosinone ha il vantaggio della vittoria (1-0) nel primo confronto. Ma tra quattro giorni ci sarà lo scontro diretto al San Nicola, in una sfida che per il Frosinone potrebbe essere decisiva, con tre punti in palio che con il vantaggio dello scontro diretto suonerebbero come una sentenza di Cassazione nel tenere a distanza la terza posizione. Ma al di là dei conti e del distacco con le inseguitrici, da ieri infatti l'attenzione di tutti è focalizzata sullo scontro diretto di sabato prossimo contro il Bari al San Nicola. Un Bari che è l'unica squadra che sta facendo meglio del Frosinone nel breve periodo. I pugliesi infatti nelle ultime sei partite hanno totalizzato ben 16 punti sui 18 disponibili, contro i 13 dei canarini.

E' vero anche che la squadra di Mignani solo di recente ha cominciato ad avere un passo costante tra le mura amiche, dove ha conquistato solo 21 dei 49 punti all'attivo, avendo ceduto nelle ultime sei uscite al San Nicola prima al Genoa (1-2) e poi al Perugia (0-2). Nelle ultime tre partite casalinghe ha comunque messo insieme 7 punti, con in ordine cronologico la vittoria sul Cosenza (2-1), il pari con il Cagliari (1-1) e la vittoria a fatica sul Venezia (1-0). I pugliesi sono anche reduci dal successo esterno di domenica sul campo dell'Ascoli, anche questo di misura (0-1) ottenuto non senza faticare, grazie ad un rigore nell'ultimo minuto di recupero del primo tempo ed avendo giocato in superiorità numerica per l'espulsione dell'ascolano Falasco al 42'. «E' un momento nel quale riusciamo ad andare sopra le difficoltà ed a raccogliere il massimo, non dico con il minimo sforzo perché non è così, possiamo sembrare meno belli però quello che conta poi sono i punti» ha commentato nel dopo gara il tecnico biancorosso Michele Mignani, il quale sul prossimo match contro i canarini ha detto: «Dobbiamo provare a batterlo, in primis per fare punti come stanno facendo le altre e poi per toglierci la soddisfazione di battere la squadra prima in classifica, che ci ha battuto all'andata». Più esplicito sulla partita contro il Frosinone è il terzino biancorosso Raffaele Pucino: «Una partita che solo a pensarla ho i brividi. Andiamo ad affrontare la prima in classifica con grande consapevolezza e forza, sapendo che ci sarà un pubblico spettacolare ed al quale non prossimo dare delusioni».

Insomma un Bari utilitaristico, quasi cinico.

Dal canto suo invece il Frosinone nel breve periodo ha imposto la sua legge, subendo il ko casalingo contro l'imprevedibile Parma, ma comunque mettendo a segno tre reti in una gara atipica, dove a farla da padrone sono stati errori che, ben difficilmente, una squadra fino ad oggi dimostratasi solida e compatta può ripetere.

Grosso ed i suoi lo sanno bene, così come ben sanno che per centrare l'obiettivo l'unica cosa che deve fare il Frosinone è non snaturarsi. La squadra più forte del campionato dovrà scendere al San Nicola nella consapevolezza di essere tale e che solo imponendo il suo gioco, come ha fatto fino ad oggi, può imporre le gerarchie anche su un campo ed in un'ambientazione comunque difficile.

Per prepararsi al meglio a questo match oggi mister Grosso dirigerà il primo doppio allenamento settimanale.

Dovrà fare a meno di Mazzitelli, il cui rientro non è previsto prima della sosta (il campionato si fermerà nel week end del 25-26 marzo), ma avrà a disposizione la sua rosa al completo, rosa che, anche domenica contro il Venezia, nonostante l'ampio ricorso al turnover, ha dimostrato di valere in ciascuna delle sue individualità un posto da titolare.