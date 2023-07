Lunedì 3 Luglio 2023, 09:50 - Ultimo aggiornamento: 10:02

Parte oggi la settimana in cui il Frosinone, dopo un meritato periodo di riposo, tornerà al lavoro per preparare la stagione 2023-24, quella del ritorno in Serie A.

Domani inizieranno le visite mediche dei giocatori attualmente in rosa presso il policlinico "Agostino Gemelli" di Roma, mentre la partenza verso il ritiro di Fiuggi (con base logistica all'Atlantic Park Hotel di via Prenestina sud, a due passi dagli impianti sportivi di via Capo I Prati) è fissata per venerdì 7. Il giorno dopo, sabato 8 luglio alle 12.30, ci sarà la conferenza di presentazione del nuovo mister della squadra giallazzurra, Eusebio Di Francesco, il quale ha concesso per la stessa data la possibilità di seguire l'allenamento mattutino agli organi di stampa.

Nel frattempo, mercoledì sarà svelato il prossimo calendario di Serie A, con il Frosinone che quasi sicuramente, come di solito capita alle formazioni neopromosse, dovrebbe esordire contro un top team.

Questa che si apre oggi sarà anche una settimana densa di annunci di nuovi acquisti, ad iniziare dall'ala georgiana classe 2003 Giorgi Kvernadze, sbarcato ieri a Roma, dove oggi andrà subito a fare le visite mediche per poi dirigersi verso Frosinone per firmare il contratto che lo legherà alla società canarina fino al 2024 con un prestito oneroso da parte del suo ex club, la Dinamo Batumi, lo stesso in cui è cresciuto l'estroso esterno del Napoli Kvicha Kvaratskhelia.

È quasi fatta anche per l'attaccante albanese Marvin Cuni, 22enne nato in Germania e di proprietà del Bayern Monaco, ma che nella scorsa stagione ha giocato nella Serie C tedesca con la maglia del Saarbrucken, mettendo a statistica un ottimo ruolino con 13 gol e 4 assist in 35 presenze.

Ad un passo anche la conclusione positiva della trattativa con il Milan per la mezzala Marco Brescianini, giocatore classe 2000 che si adatta molto bene al 4-3-3 di Di Francesco come ha dimostrato quest'anno in B con il Cosenza, segnando anche il gol decisivo della vittoria dei calabresi proprio allo stadio "Benito Stirpe". Brescianini dovrebbe firmare in questi giorni un contratto a titolo definitivo, con il 50% della futura rivendita riservato al Milan, che evidentemente crede nella crescita del ragazzo, il quale però non ha spazio nella rosa rossonera. Come si vede, sta arrivando una ventata di gioventù per un Frosinone che vuole perseguire l'obiettivo di rinforzarsi nel solco della filosofia societaria della sostenibilità economica, evidentemente sposata anche dal neo mister Di Francesco, che nella sua carriera ha lanciato tanti giovani che sono ancora protagonisti del calcio italiano. Un nome su tutti Domenico Berardi del Sassuolo, che ha esordito in maglia neroverde in Serie B, vincendo il campionato nel 2010-11, e poi in Serie A l'anno successivo proprio sotto la guida dell'attuale tecnico giallazzurro.

In tema di rapporti preferenziali con il Sassuolo c'è ottimismo anche per il rinnovo del prestito del portiere Stefano Turati, operazione fortemente voluta sia dal direttore Guido Angelozzi sia dall'estremo difensore meno battuto della Serie B, che gradirebbe fare un altro anno da titolare in Ciociaria, ma nel massimo campionato. Operazione, come sottolineato dallo stesso Angelozzi, che avrà bisogno di più tempo per essere conclusa positivamente.

Insomma, un Frosinone che in questi giorni sarà impegnatissimo per dare a mister Di Francesco una rosa più completa possibile per l'inizio del ritiro precampionato di Fiuggi, anche se il calciomercato è lungo e le occasioni tante man mano che passa il tempo, ma iniziare la delicata fase della preparazione con un gruppo già ben definito sarebbe molto importante.

Cominciare bene fin dalle prime partite, infatti, potrebbe dare quella spinta e quel morale che sono mancati nelle precedenti esperienze in Serie A e che alla fine potrebbero fare la differenza nella lotta salvezza.