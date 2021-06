L’amante lo lascia e lui, un operaio residente a Modena di 45 anni, si trasforma in un vero e proprio stalker arrivando persino a bruciare la macchina della sua ex, una donna quarantenne (già sposata) residente alla periferia del capoluogo ciociaro.

I due si erano conosciuti su una piattaforma social. Inizialmente le cose erano andate lisce come l’olio, ma poi vedendo che l’operaio cominciava ad essere molto possessivo ed a pretendere dall’amante di poterla vedere ogni qualvolta lo desiderava, questa aveva cominciato a fare un passo indietro.

Non voleva certamente buttare all’aria il suo matrimonio per una relazione coniugale senza alcuna importanza. Per tale motivo aveva deciso di interrompere quel rapporto. Ma a quel punto l’operaio aveva cominciato a perseguitare la donna, a pubblicare su internet foto e video che ritraevano la 40enne in intimità con lui. Ma non è tutto.

POLIZIA IN TRASFERTA

Per farle pagare il fatto di averlo lasciato, nei giorni scorsi è arrivato da Modena ed ha bruciato la macchina dell’amante. A seguito di tali fatti ieri mattina gli agenti della squadra Mobile di Frosinone, agli ordini del dirigente Flavio Genovesi , sono saliti fino a Modena e hanno fatto scattare le manette ai suoi polsi.

I poliziotti della questura hanno eseguito la misura cautelare personale in carcere per i reati di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, di estorsione, di stalking, di sostituzione di persona e di danneggiamento seguito da incendio. Tale provvedimento come già accennato è l’epilogo di accurate indagini condotte dalla Squadra Mobile.

Da queste è stato evidenziato come, a seguito della decisione della donna di interrompere la loro relazione, il 45enne avesse messo in atto nei suoi confronti una serie di condotte delittuose.

I RICATTI

Forte del fatto che poteva ricattarla perché era una donna sposata e madre di una ragazzina adolescente, da più di un anno, l’uomo inviava ai conoscenti della vittima e al suo datore di lavoro, video e foto che ritraevano momenti di intimità realizzate nel corso di uno dei loro incontri.

L’operaio aveva minacciato la donna di inviarle anche alla figlia 13enne se non gli avesse restituito del denaro che lui asseriva di averle prestato. Una situazione quella che stava vivendo la signora che aveva condizionato le sue abitudini di vita. L’ex amante attraverso i contatti social descriveva la quarantenne come una poco di buono, che addirittura si era venduta per ottenere dei soldi. Adesso sapendolo tra le sbarre la 40enne ha ricominciato a vivere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA Venerdì 18 Giugno 2021, 02:55