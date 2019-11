© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Legge di bilancio: Innovazione e giustizia sociale’. Questo è il tema dell'assemblea aperta del PD che si terrà lunedì 25 novembre alle ore 18 presso hotel residence Memmina a Frosinone."Con questo il circolo apre un ciclo di incontri aperti che riguarderanno Europa, ambiente, pianificazione territoriale, lavoro, trasporti ecc. tematiche su cui cercheremo di approfondire ed ascoltare il territorio quali priorità dell'agenda politica locale e nazionale "A parlare è Stefania Martini Presidente del circolo PD di Frosinone che prosegue." Lunedi 25 alle 18 da Memmina con On Claudio Mancini, membro della commissione Bilancio, avremo un confronto con le parti sociali, partiti, iscritti, associazioni e cittadini sulla legge di Bilancio in approvazione in queste ore. Il PD cittadino vuole fare un’operazione verità sulla finanziaria che si sta approntando rispetto alle tante false notizie ed inesattezze che vengono dichiarate ogni giorno. Noi vogliamo ribadire che la Lega è fuggita dal governo del paese per non assumersi nessuna responsabilità di varare una finanziaria rispetto ai conti disastrosi che aveva però generato rischiando l’aumento dell’Iva, lo spread in percentuali] massime ecc. dati pessimi visibili da tutti i cittadini.Il PD, per senso di responsabilità, ha accettato di creare un nuovo esecutivo per tentare di varare una finanziaria in grado di scongiurare l’annunciato disastro economico per l'Italia ed allo stesso tempo di inserire misure che potessero rilanciare l’economia e ristabilire l'equità sociale. Il PD vuol spiegarne le opportunità e le scelte di questa finanziaria ma soprattutto ascoltare il punto di vista dei cittadini, dei propri iscritti e delle parti sociali ovvero associazioni di categoria e forze sindacali ma anche degli stessi amministratori locali. Ascolto utile anche a porre le basi per le scelte per la finanziaria prossima. "Andrea Palladino segretario del PD di Frosinone afferma che " Il Partito Democratico di Frosinone è in linea con le indicazioni del Segretario Nazionale Zingaretti che ha aperto il partito all'ascolto ed al confronto. Il nostro circolo già nei mesi scorsi ha effettuato una serie di incontri nei quartieri della città per ascoltarne le problematiche ed operare per la soluzione delle stesse. Quest'attività ha permesso anche dall'opposizione di chiarire e risolvere tante criticità. Quindi per il PD cittadino non è una novità chiamare chi è fuori del partito a confrontarsi con noi"Il PD cittadino dà appuntamento il 25 novembre ore 18 Hotel Residence Memmina via Maria Frosinone.