Prove di disgelo da un lato, nel gruppo frusinate. Dall’altro, invece, la necessità evocata dai vertici provinciali del partito di fare subito chiarezza per evitare spaccature. All’indomani del verdetto delle elezioni provinciali, la Lega è ancora un mare agitato tra insofferenze più o meno velate. Due i casi a tenere banco: la mancata elezione nell’aula di piazza Gramsci del consigliere comunale del capoluogo Sara Bruni, esclusione che brucia nella componente leghista della prima ora; l’alta tensione del dopo spoglio, con il suo collega di Alatri, Gianluca Borrelli, che ha denunciato di essere stato aggredito dal coordinatore frusinate del Carroccio Domenico Fagiolo. «Sono stato dal mio avvocato e ho presentato querela», ha detto Borrelli. L’altro ha replicato: «Non ho fatto niente», senza aggiungere altro.La Lega, nell’assemblea cittadina passata da sei a cinque componenti (non ne fa più parte Thaira Mangiapelo, ora indipendente a sostegno di Ottaviani), alle Provinciali ha eletto Andrea Campioni (3.436 voti ponderati) e Igino Guglielmi (3.116), entrambi consiglieri del capoluogo: il primo è indicato vicino al Movimento Italia del sindaco Ottaviani, l’altro è in quota al Polo civico di Gianfranco Pizzutelli. Campioni, però, dopo lo scrutinio, in una nota ha spiegato: «Il mio riferimento è il segretario regionale Zicchieri, affiancato dal sottosegretario Durigon. Mi auguro che anche altri consiglieri aderiscano al progetto di Salvini». Alla fine è sfumato l’ingresso di Bruni, espressione dell’anima autentica della Lega, che si è fermata a 2.930 punti. È rimasta fuori per un pugno di voti: circa la metà del valore di una scheda verde (337), quella degli elettori (solo amministratori comunali) di Frosinone. Apriti cielo. Il coordinatore frusinate, dati alla mano, mentre era in Provincia, rammaricato per l’insuccesso della Bruni ha commentato: «Da domani a Frosinone cambia tutto». Da lì confronti, aria tesa e, soprattutto, calcoli. «Ci manca un voto, lo so di chi». A mancare, secondo la Lega, sarebbe quello del consigliere Fabrizi, fedelissimo del sindaco e da quattro mesi nella squadra consiliare del Carroccio, che avrebbe sostenuto un altro candidato del partito, sempre del capoluogo. A cercare di stemperare il clima, però, è il capogruppo della Lega in Consiglio, Enrico Cedrone: «Ci aspettavamo il voto di Fabrizi, ma non è stato così. C’è qualche malumore perché Bruni non è entrata in Provincia, ma non credo possano esserci ripercussioni sulla maggioranza. La Lega continuerà a fornire pieno appoggio al sindaco, anche giovedì quando il bilancio approderà in aula». Poi Cedrone sottolinea: «Il nostro, però, è un partito che non contempla movimenti o correnti». La Lega alcune settimane fa ha perso il consigliere Mangiapelo, espulsa dal gruppo dell’aula di piazza VI Dicembre, con una email, per alcune incomprensioni interne. Cedrone, però, ha assicurato: «Per quanto mi riguarda Fabrizi resta nella Lega».Dopo che il consigliere comunale di Alatri, Borrelli, ha puntato il dito contro Fagiolo riferendo di essere stato colpito con una testata, è intervenuto il coordinatore provinciale della Lega, Carmelo Palombo: «Secondo il racconto di Borrelli quanto accaduto è inaccettabile. Il partito sentirà entrambi per ricostruire e verificare il tutto, poi farà le dovute valutazioni e prenderà eventuali decisioni o provvedimenti».