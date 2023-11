Venerdì 10 Novembre 2023, 07:44

«Che ci fa il Frosinone in Serie A?». In principio a chiederselo fu Lotito, poi venne anche De Laurentiis. Ma sembra passata un'era. Il tempo è stato galantuomo. È sempre così con chi non usa le buone maniere. I presidenti di Lazio e Napoli non avevano fatto i conti con la lungimiranza e la pervicacia della società giallazzurra che alla terza stagione in Serie in meno di 10 anni è riuscita a imporre un modello di gestione - una cantera per giovani promesse di grandi club e underdog (a partire da mister Di Francesco) - capace di coniugare sostenibilità finanziaria, identità di gioco, spettacolo e risultati.

Una sfida ai grandi numeri delle grandi piazze calcistiche (non sempre per la verità seguiti da grandi risultati) che poteva arrivare soltanto dalla provincia, la piccola provincia. Ecco che ci fa il Frosinone in Seria A, per rispondere alla domanda di Lotito e De Laurentiis.

Siamo a poco meno di un terzo del campionato, la meta è ancora lontana, ma intanto la posizione dei ragazzi di Eusebio Di Francesco in classifica è un piccolo miracolo che tocca godersi e tenersi stretto, soprattutto per il modo in cui è stato raggiunto. Mandando in campo dal primo minuto 8 nati dopo il 2000, tra le altre cose. «Non è importante vincere, ma come si vince», aveva del resto detto il presidente Maurizio Stirpe commentando l'ultima promozione in Serie A. Una filosofia che sembra essere il vero marchio di fabbrica dei canarini.

I NUMERI

LE ITALIANE

Ma il risultato del Frosinone assume ancora più valore se si allarga lo sguardo a cosa sta succedendo in Europa: come giocano le piccole province negli altri principali campionati?A fornire un quadro è la classifica stilata in questi giorni da Transfermarkt sulle città più piccole con le squadre che militano nella massima serie. Nella top ten il Frosinone, con un città di 43mila abitanti, è la quinta più piccola, ma è la seconda con il valore economico della squadra più basso: 63 milioni di euro. Un dato che la dice già lunga sul miracolo ciociaro, ma bisogna aggiungerne un altro che non è proprio un dettaglio: tra le dieci squadre è la terza per migliore risultato in classifica, fatta eccezione per il Monaco che fa storia a sé. La squadra del Principato è terza in classifica nel campionato francese, è la terza squadra della città più piccola (37mila abitanti), ma il valore ammonta a 344 milioni di euro. È sempre francese la squadra con la città più piccola della classifica, il Lens (32mila abitanti), al decimo posto in classifica, ma con un valore della squadra più di tre volte superiore a quello del Frosinone: 213 milioni di euro. Poi c'è la squadra tedesca Hoffenheim (36mila abitanti), valore squadra 150 milioni, al sesto posto in classifica. Poi arrivano tre italiane.Prima del Frosinone, il Sassuolo (41 mila abitanti) e valore economico 164 milioni di euro e subito dopo i ciociari, l'Empoli: 49mila abitanti, valore economico 90 milioni di euro. Un terzetto che racconta bene lo stato di salute della provincia calcistica italiana. Chiudono la top ten di Transfermarkt l'Heidenheim (Germania, 49mila abitanti, 40 milioni, tredicesima in classifica); Villareal (Spagna, 51mila abitanti, 186 milioni di euro, tredicesima in classifica); Lorient (Francia, 57mila abitanti, 111 milioni di euro, quindicesima in classifica); Burnley (Inghilterra, 78mila abitanti, 257 milioni, ultima in classifica).