© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le piazzole della Monti Lepini diventano discariche a cielo aperto. L'Astral aveva raccolto i rifiuti abbandonati all'interno delle reti plastica, poi però sono stati lasciati lì e nel frattempo da settimane in tanti hanno pensato bene di utilizzare quei cumuli in "discariche" dove abbandonare rifiuti di ogni genere, dafli ingombranti a quelli urbani. L'immondizia con il passare dei giorni, diventa sempre di più finendo anche nella scarpa sottostante.Intanto a Patrica un cittadino di un paese limitrofo è stato multato per 600 euro per abbandono di rifiuti sulla strada Pedemontana per Supino. Il responsabile è stato rintracciato grazie agli accertamenti della polizia locale, dopo la segnalazione di un residente.