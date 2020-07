Le note della Banda don Bosco rompono il silenzio nel chiostro del Bramante a Montecassino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un concerto che è riuscito a squarciare il silenzio di questi mesi e a regalare emozioni da brividi. Ancora una volta l’evento, che ha unito spiritualità, musica e cultura ha visto la partecipazione straordinaria della Banda Don Bosco Città di Cassino che in soli venti giorni è riuscita a realizzare un concerto unico. Un pubblico ridotto, rispetto agli scorsi anni, ma estasiato, ha assistito nel chiostro Bramantesco dell’abbazia di Montecassino al concerto in onore di San Benedetto, Patrono Primario d’Europa. Il concerto, organizzato dall’Abbazia e dall’Associazione Amici di San Benedetto, ha segnato la ripartenza dopo il prolungato periodo di chiusura a causa dell’emergenza coronavirus. “Uno dei migliori concerti che io abbia mai ascoltato” ha commentato a fine serata il M° Marcello Bruni, direttore artistico del complesso bandistico. Per motivi professionali il M° Bruni non ha diretto il concerto. Ad alternarsi sul podio sono stati due giovani Maestri della Banda: Francesco Bruni e Marco Musollino. Fantastico il repertorio proposto. L’omaggio a Ennio Morricone con Misson ha aperto il concerto che ha proposto un programma di musiche di Beethoven, Piazzolla, Queen e della tradizione napoletana. Un commosso Padre Abate ha ringraziato i Maestri e i giovani della Banda Don Bosco per le emozioni suscitate. “La Banda – ha sottolineato l’assessore alla Cultura Danilo Grossi – è patrimonio della nostra città. Dall’inizio alla fine è stato un concerto straordinario”. E a sorpresa l’assessore ha annunciato: “Il prossimo 29 agosto replicheremo lo stesso concerto all’aperto presso l’Historiale”.