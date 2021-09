Sabato 4 Settembre 2021, 01:55

Dopo il Parco intitolato alla memoria, ora anche un monumento per ricordare “quel dolce sorriso di Willy”. Un anno fa Paliano in queste ore si accingeva a vivere uno dei momenti più drammatici della sua storia recente. Era la notte tra il 5 e il 6 settembre scorso quando Willy Monteiro Duarte, il cuoco ventunenne di origini capoverdiane cresciuto a Paliano con la sua famiglia, a Colleferro fu barbaramente picchiato a morte da quattro ragazzi di Artena, attualmente sotto processo. A Paliano la giunta Alfieri ha approvato il bando di concorso per l’ideazione e la realizzazione di una scultura dal titolo “Quel dolce sorriso di Willy”. Il bando, che verrà pubblicato a breve, prevede la progettazione e la creazione di un’opera che sarà collocata presso il Parco Willy Monteiro Duarte sito in viale San Francesco d’Assisi. «La finalità di questa iniziativa – comunicano dal Comune - è quella di dedicare al nostro concittadino Willy un monumento commemorativo che possa testimoniare il suo sacrificio, suggellato dalla Presidenza della Repubblica col conferimento della medaglia d’oro al valor civile, all’interno del più grande spazio verde pubblico cittadino, situato nel quartiere dove lui viveva e che frequentava sin dall’infanzia».

«La scomparsa di Willy - sottolinea il sindaco Alfieri - ha sconvolto le coscienze dell’Italia intera e in primis della comunità di Paliano, lasciando un immenso vuoto e dolore in ognuno di noi. A ridosso dell’anniversario della sua morte abbiamo ultimato i dettagli del bando per la realizzazione di una scultura a lui dedicata che simboleggerà la sua costante presenza e il suo insegnamento tra di noi».

«Quello che auspichiamo dai progetti che verranno presentati - aggiunge il presidente del Consiglio comunale Serena Montesanti - è che sappiano esprimere il sorriso, la forza, la generosità, l’altruismo, il senso dell’amicizia, il rispetto per il prossimo e il desiderio di giustizia. Tutte le qualità proprie di questo giovane grande ragazzo». Per ricordare e pregare per Willy, lunedì, alle 18, presso il parco a lui dedicato, verrà celebrata una messa presieduta dal vescovo Mauro Parmeggiani.



LA GIORNATA A COLLEFERRO

A Colleferro, intanto, domani, al Parco del Castello, è in programma la manifestazione “In Cammino Verso”. Si parte dalle 14:30 con il “Villaggio Cantieri di Pace” per la presentazione delle associazioni aderenti; alle 15 ci sarà l’arrivo dei “Runners per la Pace” da Artena, da Paliano e da Segni che saranno accolti dai Tamburi Giapponesi della Scuola Taiko di Roma. Alle 16 sarà la volta dell’attività ludica dei dottori clown dell’associazione Batticuore; alle 16:30 si passerà al momento delle letture selezionate: le attrici e gli attori della Scuola di Teatro Popolare di Anagni e Giulia di Laura daranno voce ai testi accompagnati dalla chitarra del maestro Stefano Spallotta dell’associazione Neos Kronos. Alle 17:15, dopo i saluti del sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, ci sarà il dibattito “In Cammino Verso”.

An. Mag.