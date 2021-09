Sabato 4 Settembre 2021, 07:54

Ciociaria al voto. Sono ventiquattro su novantuno i centri della provincia di Frosinone che andranno alle urne il 3 e 4 ottobre, per un totale di oltre 122mila abitanti chiamati a scegliere i futuri amministratori. Rinnoveranno il Consiglio comunale ed il sindaco anche due delle quattro città più popolose della Ciociaria, ovvero Alatri, che conta 28.609 abitanti, e Sora, con 26.247. Gli altri comuni che andranno al voto ricadono tutti sotto la soglia dei quindicimila abitanti e sono: Monte San Giovanni Campano con 12.882, Roccasecca (7.536), Arce, Castro dei Volsci, Supino, Torrice, Castrocielo, Esperia, Alvito, Vallecorsa, Sgurgola, Fumone, Trivigliano, Pastena, Torre Cajetani, Collepardo, Vicalvi, Colle San Magno, Casalattico, Terelle, Viticuso e Acquafondata. Le urne si apriranno alle 7 di domenica 3 ottobre, giornata in cui si potrà votare fino alle 23; lunedì 4, invece, i seggi apriranno alle 7 per chiudersi alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio delle schede.



ALATRI

Per quanto riguarda Alatri hanno diritto al voto 23.222 elettori (di cui 466 residenti all’estero - Aire), divisi in 23 sezioni, che dovranno scegliere tra cinque candidati il nuovo primo cittadino: in corsa Maurizio Cianfrocca per il centrodestra, Fabio Di Fabio per il centrosinistra, Enrico Pavia per la coalizione civica, Roberto Gizzi, fuoriuscito dai Democratici in rotta con l’amministrazione uscente, ed, infine, Luciano Maggi per Lazio Unica. Le liste a sostegno dei cinque candidati dovrebbero essere confermate nel numero di venti. Il sindaco uscente, Giuseppe Morini, alle elezioni del 2016 aveva vinto al secondo turno con il 52,2 per cento dei voti contro Enrico Pavia; dopo due mandati, l’ingegnere alatrense non può ricandidarsi e concorrerà con la propria lista civica a sostegno del suo vice Fabio Di Fabio.



SORA

Per quanto riguarda Sora, hanno diritto al voto 24.075 elettori (di cui 3.231 residenti all’estero-Aire), divisi in 25 sezioni e dovranno scegliere anche qui tra cinque candidati a sindaco: l’uscente Roberto De Donatis, Eugenia Tersigni per il polo civico, Valeria Di Folco per il Movimento Cinque Stelle, Luca Di Stefano con liste civiche e Federico Altobelli per il centrodestra. Le liste a sostegno dei cinque candidati dovrebbero essere 17 o 18, anche se l’ufficialità si avrà quest’oggi, dopo la chiusura della presentazione ufficiale in Comune. Il sindaco uscente, Roberto De Donatis, era stato eletto all’ultima tornata con il 57,2 per cento al secondo turno contro Ernesto Tersigni.

A. T.