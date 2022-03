Martedì 1 Marzo 2022, 07:20

Ad Alatri e nel comprensorio ci si mobilita per la pace e per l’Ucraina. Prima i gesti simbolici come il rosone della chiesa di Santa Maria Maggiore di Alatri illuminato con i colori della bandiera Ucraina e l’esposizione di quella “arcobaleno” della pace sul Comune di Fumone, ora si sta passando alle iniziative più concrete. Innanzitutto è ormai data per certa una grande fiaccolata organizzata dalla Diocesi di Alatri-Anagni probabilmente a Fiuggi tra sabato e domenica prossimi. Nel frattempo il vescovo Lorenzo Loppa, che sarà ovviamente presente alla manifestazione, ha lanciato un videoappello per la pace facendo riferimento all’“artigianato della pace che ciascuno dei cittadini, credenti e non, deve attuare giorno per giorno lasciando l’architettura della pace, ben più difficile, alle istituzioni e alle nazioni».



IL SUPPORTO

Ad Alatri, invece, il sindaco Cianfrocca e la maggioranza stanno lavorando ad una o più iniziative che saranno aperte a tutte le forze politiche ma anche alle associazioni e alla popolazione, principalmente per raccogliere beni di prima necessità, cibo, medicinali, coperte e prodotti per l’infanzia, da inviare nei luoghi di guerra e nei paesi confinanti che stanno accogliendo i milioni di profughi ucraini.



L’INCONTRO

A giorni il primo cittadino incontrerà i circa trenta cittadini ucraini residenti sul territorio alatrense per dimostrare loro la propria vicinanza ma, soprattutto, per avere informazioni e contatti diretti per indirizzare meglio le azioni che verranno intraprese. Stessi contatti sono in corso tra l’amministrazione comunale e l’ambasciata italiana in Moldavia, uno dei paesi confinanti che è in prima linea per l’aiuto ai profughi, così da trovare canali certi per spedire i materiali dove più servono.



CITTADINI IN CAMPO

Anche privatamente c’è chi ha iniziato immediatamente a raccogliere provviste e medicine presso la paninoteca Il Golosone di Alatri sulla statale 155 che sta diventando il fulcro di una raccolta dal basso che vede collaborare, oltre a tanti cittadini, anche una ditta di trasporti (Meta autonoleggio) pronta a portare in un centro raccolta nella Capitale la merce da inviare in Ucraina.

Nel frattempo arriva anche la disponibilità del gruppo di Alatri in Comune a fare da catalizzatore con la propria struttura per una manifestazione unitaria pubblica alla quale, ad oggi, hanno aderito solo i giovani socialisti ma che è allargata a chiunque.



LA PREGHIERA

Dall’associazione Viabenedicti di Alatri, invece, l’adesione alla giornata di preghiera lanciata da papa Francesco per il prossimo due marzo e la pronta adesione a tutte le iniziative che nasceranno nel territorio.

RADUNO A FERENTINO

Un presidio di cittadini per dire “no” alla guerra e rivolgere un appello per la pace. Ferentino scende in piazza per chiedere con forza la fine dei bombardamenti in Ucraina.

«Quello a cui stiamo assistendo in questi terribili giorni in Ucraina è la drammatica testimonianza di quanta indicibile sofferenza lasci dietro di sé chi utilizza le armi al posto del dialogo e della mediazione. Il terrore, la paura, il senso di privazione e smarrimento, le tragiche immagini che tutti noi possiamo vedere in tv e sui cellulari: non ci è consentito restare inermi di fronte a tutto questo. Insieme dobbiamo impegnarci ad essere costruttori di pace». È quanto affermato dal sindaco di Ferentino, Antonio Pompeo, il quale ha annunciato un’iniziativa pubblica in programma mercoledì 2 marzo, alle 21, in piazza Matteotti: «Un raduno silenzioso di luce per dire ‘no’ alla guerra. Una fiaccolata per invocare la fine di questo orrendo conflitto che vedrà la cittadinanza riunita nella piazza centrale, dove grande sarà la presenza dei giovani. Durante la serata saranno letti riflessioni e pensieri sul valore della pace e tutte le campane delle chiese cittadine suoneranno in contemporanea. Chiunque vorrà, potrà accendere una candela, posizionandola su finestre e balconi delle proprie abitazioni».